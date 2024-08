Nuoto di fondo oggi, calendario Olimpiadi Parigi 2024: orari 9 agosto, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, venerdì 9 agosto (ore 07.30), prenderà il via la 10 km di nuoto di fondo maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nelle tanto discusse acque libere della Senna, i “caimani” si cimenteranno in cerca di soddisfazione e di gloria. Sarà un campo gara molto difficile da interpretare e serviranno grandi capacità di improvvisazione.

Un contesto nel quale gli atleti si troveranno a nuotare a favore di corrente nel lato d’andata e controcorrente in quello di ritorno, con tutte le difficoltà del caso. Sarà importante avere una grande preparazione fisica e un’ottima predisposizione mentale per fare la differenza. Ci proveranno Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza, al via di questa 10 km.

Il carpigiano e il lucano, come avevano fatto anche Ginevra Taddeucci e Giulia Gabbrielleschi, si sono preparati in piscina e hanno scelto di non testare le acque della Senna prima della gara ufficiale. Pertanto, sarà una gara un po’ al buio per loro, anche se le indicazioni che forniranno loro le ragazze potrebbero essere di fondamentale importante per la strategia di gara.

Di seguito Il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della 10 km maschile di nuoto di fondo alle Olimpiadi di Parigi 2024. I Giochi saranno trasmessi in diretta tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2, sui canali di Sky dal 251 al 257, sui Rai 2 e RaiSportHD; in diretta streaming su Discovery+ (ci sarà un canale tematico dedicato al calcio), Sky Go, NOW, DAZN, Rai Play, su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO NUOTO DI FONDO OLIMPIADI PARIGI 2024 OGGI

Venerdì 9 agosto

07:30 10 km maschile

AZZURRI IN GARA

Venerdì 9 agosto

07:30 10 km maschile – Domenico Acerenza, Gregorio Paltrinieri

PROGRAMMA NUOTO DI FONDO OLIMPIADI PARIGI 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.