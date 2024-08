Nuoto di fondo, Giulia Gabbrielleschi: “La gara è stata impegnativa. La corrente ti porta via: dedico la gara a mia nonna”

Un sesto posto che rende fiera Giulia Gabbrielleschi. L’azzurra, che ha nuotato i suoi 10 km nella gara olimpica di nuoto di fondo alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha chiuso con il crono di 2:04:17.9, all’interno di una manifestazione che ha visto l’Italia andare a medaglia – di bronzo – con Ginevra Taddeucci.

Intervistata da Rai Sport al termine della gara, la toscana classe 1996 ha detto: “E’ un sesto posto di cui sono fiera. Un mese fa non sapevo neanche se sarei stata qui a competere e oggi ce l’ho fatta”.

Poi ha aggiunto: “La gara è stata dura, impegnativa, la corrente ti portava via in alcuni tratti. Avevamo studiato il campo gara, ma non ci eravamo potute allenare nella Senna. Sono contenta per Ginevra: il nostro lavoro ha pagato ed è arrivata una medaglia per il movimento. Sapevamo, a livello di tattica di gara, che rimanere davanti era la cosa più intelligente da fare”.

Infine con un pensiero e una dedica speciale, Giulia Gabbrielleschi ha affermato: “Volevo dedicare questo piazzamento alla mia famiglia e alla mia nonna, che è mancata lunedì mentre io ero già qui. Lei mi ha sempre sostenuto: è stata la prima ha sostenermi e a portami agli allenamenti, insieme a mia mamma: questa gara era anche per lei”.