NASCAR, la pioggia posticipa la gara in Michigan dopo 52 giri. Ripartenza alle 17.00 italiane

Poca azione quest’oggi al Michigan International Speedway. La pioggia ha modificato i piani della NASCAR, la ‘Firekeepers Casino 400’ verrà conclusa nella giornata di domani, lunedì 19 agosto, a partire dalle 17.00 italiane. Restano ancora diversi giri da disputare, attualmente sono stati compiuti solamente 52 dei 200 passaggi previsti e di conseguenza la gara non è stata dichiarata valida.

Dopo un primo ritardo di diverse ore dovuto al maltempo, arrivato puntualmente poco prima della green flag, la NASCAR ha iniziato a lottare contro il tempo per completare l’unica tappa del campionato all’interno del catino di Brooklyn. Senza luci artificiali e con l’ipotesi di un peggioramento delle condizioni atmosferiche, gli organizzatori hanno stabilito le 2.20 di mattina italiane come limite massimo per la conclusione della manifestazioni ufficializzando valida la gara al compimento del 100mo giro.

La Stage 1, per tutte queste ragioni, è stata più che mai concitata con una bella lotta per il primato tra Toyota e Chevrolet. Denny Hamlin (Joe Gibbs Racing #11) e Kyle Larson (Hendrick Motorsports #5) hanno provato a fare selezione, il nativo di Tampa ed il californiano hanno però dovuto fare i conti anche con il performante Bubba Wallace (23XI Racing Toyota #23).

Il primo colpo di scena della serata è arrivato poco prima della conclusione della Stage con un testacoda in uscita di curva 3-4 da parte di Hamlin. Il plurivincitore della Daytona 500 ha perso il controllo dell’auto, precipitando progressivamente in classifica.

Ryan Blaney ha vinto la Stage 1 con la Ford Mustang #12 del Team Penske, il campione in carica si è inserito al vertice della graduatoria precedendo una sosta collettiva da parte di tutti i protagonisti ed una successiva nuova bandiera rossa per pioggia. Il peggioramento del meteo ha costretto la NASCAR ha rimandare tutto a domani, una scelta obbligata visto il poco tempo a disposizione prima del buio e la necessità di dover asciugare completamente l’asfalto.

In vista della ripresa delle ostilità, Chase Elliott è al comando dopo la seconda sosta ai box. La Chevrolet Camaro #9 del team Hendrick Motorsports guiderà domani le danze al restart davanti alla Toyota Camry #19 Joe Gibbs Racing di Martin Truex ed alla già citata auto #23 di Bubba Wallace.