NASCAR, il Bowman Gray Stadium ospiterà il Clash 2025

Il Bowman Gray Stadium accoglierà il ‘Clash’ 2025 della NASCAR Cup Series, evento non valido per il campionato che tradizionalmente inaugura la stagione agonistica. Il noto impianto che sorge nello Stato del North Carolina prende ufficialmente il posto del Los Angeles Memorial Coliseum, protagonista negli ultimi anni della sfida che precede di pochi giorni la mitica Daytona 500.

Dopo due anni cambia quindi la sede di una gara che per anni si è tenuta all’interno del Daytona International Speedway. Dall’ovale si è passati al road course che annualmente accoglie la Rolex 24 prima di prendere la decisione di spostarsi in California in una delle strutture più iconiche del North America.

La location cambia, ma non verrà modificata la metratura del tracciato che resterà pari a 0.25 miles (0.40 km). Il catino di Winston-Salem tornerà ufficialmente ad accogliere la nota categoria statunitense riservata alle stock-car, il circuito ha ospitato delle corse della Cup Series dal 1958 al 1971.

L’appuntamento presso il Bowman Gray Stadium, edificato nel 1937, sarà protagonista con la Cup Series nella giornata di sabato 2 febbraio. Indicativamente passeranno poi almeno 15 giorni per la ‘The Great American Race’, prima tappa della regular season 2025. Nelle prossime settimane verrà rilasciato il calendario che sicuramente scatterà a febbraio dallo Stato della Florida e terminerà a novembre da Phoenix come accade dal 2020 ad oggi.