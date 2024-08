NASCAR Cup Series, Burton beffa Busch e vince per la prima volta a Daytona

Harrison Burton vince a Daytona nella NASCAR Cup Series. L’americano trionfa in volata su Kyle Busch per la prima volta in carriera diventando un altro dei piloti che sicuramente si contenderà tra meno di due settimane una chance per imporsi nei NASCAR Playoffs 2024. Serata storica anche per Wood Brothers Racing, team iconico della serie che ha ottenuto la 100ma affermazione in Cup Series della propria storia dopo una lunga pausa che durava dalla tappa primaverile di Pocono 2017.

Nonostante tanta bagarre sin da subito, le prime due Stage si sono consumate senza particolari problemi. Josh Berry ha aperto le danze imponendosi con la Ford Mustang #4 Stewart-Haas Racing, mentre la Stage 2 è stata firmata dalla Ford #22 di Joey Logano.

La serata è salita di colpi a meno di 50 giri dalla bandiera a scacchi con tanti protagonisti che hanno provato ad inserirsi davanti a tutti. La situazione è cambiata a 20 giri dalla fine con una caution dopo un errore da parte di John Hunter Nemechek (Legacy Motor Club Toyota #42) dopo una decisa spinta da parte di Kyle Larson (Hendrick Motorsports Chevrolet #5). Nessun altro è stato coinvolto in una situazione oltremodo complicata che ha preceduto l’ultima sosta della giornata in regime di yellow flag.

La ripartenza ha visto Austin Cindric (Team Penske Ford # 2) dettare il ritmo davanti a Brad Keselowski (RFK Racing Ford #6), sanzionato dai commissari a meno di 16 giri dalla fine per aver anticipato il restart.

La seconda prova dell’anno a Daytona ha cambiato completamente volto a nove giri dalla fine con una carambola che ha riscritto la graduatoria assoluta. Cindric ha spinto Michael McDowell (Front Row Motorsports Ford #34) nell’intensa lotta per il primato, l’ex vincitore della Daytona 500 è quasi decollato in curva 1-2 dopo una toccata ricevuta da Logano. Limitati nell’incidente tanti protagonisti si spicco come Larson, Bubba Wallace (23XI Racing Toyota #23), Chris Buescher (RFK Racing Ford #17), Alex Bowman (Hendrick Motorsports Chevrolet #48), William Byron (Hendrick Chevrolet #24), Christopher Bell (Joe Gibbs Racing Toyota #20) e molti altri.

La green flag a tre giri dalla fine ha acceso gli animi con Cindric e Kyle Busch (RCR Chevrlet #8) alla caccia del successo contro Berry e Byron. La sfida è stata purtroppo interrotta ad 1 giro e mezzo dalla fine poco prima di curva 3, una serie di contatti ha infatti escluso Cindric e soprattutto la Ford #4 di Berry che si è capovolta ed ha sbattuto violentemente contro le barriere di protezione. Non sembrano esserci state conseguenze per l’americano, vittima solamente di uno spettacolare impatto.

Gli ultimi due giri sono stati spettacolari con un duello per il successo e per un pass verso il ‘Round 16’ dei Playoffs tra Harrison Burton e Kyle Busch. Il #21 di Wood Brothers Racing ha beffato il due volte campione del RCR, aiutato prima della linea del traguardo anche da un’eccellente ‘spinta’ in curva 3-4 da Parker Retzlaff (Beard Motorsports Chevrolet #62).

Prima affermazione in carriera per il 23enne davanti a Busch, Bell, Cody Ware (Rick Ware Racing Ford #15), Ty Gibbs (Joe Gibbs Racing Toyota #54), Wallace, Retzlaff, Keselowski e l’ex campione NASCAR Xfinity Series Daniel Hemric (Kaulig Racing Chevrolet #31).

Settimana prossima a Darlington la finalissima della regular season con ancora un posto ipotetico da conquistare prima del Round of 16 di Atlanta.

NASCAR CUP SERIES CLASSIFICA FINALE DAYTONA

21 RUN Harrison Burton Frd 164 47.164 190.824 46.368 194.099 5

8 RUN Kyle Busch Chv 164 0.047 0.047 47.290 190.315 46.151 195.012 6

20 RUN Christopher Bell Tyt 164 0.139 0.092 47.256 190.452 46.550 193.34 5

15 RUN Cody Ware Frd 164 0.240 0.101 47.283 190.343 46.317 194.313 8

54 RUN Ty Gibbs Tyt 164 0.282 0.042 47.231 190.553 45.881 196.16 5

23 RUN Bubba Wallace Tyt 164 0.325 0.043 47.150 190.88 45.942 195.899 8

62 RUN Parker Retzlaff Chv 164 0.408 0.083 47.438 189.721 46.185 194.868 6

6 RUN Brad Keselowski Frd 164 0.409 0.001 47.374 189.978 46.090 195.27 5

31 RUN Daniel Hemric Chv 164 0.429 0.020 47.314 190.219 46.050 195.44 8

17 RUN Chris Buescher Frd 164 0.446 0.017 47.261 190.432 46.153 195.004 8

77 RUN Carson Hocevar Chv 164 0.471 0.025 47.356 190.05 45.732 196.799 9

1 RUN Ross Chastain Chv 164 0.594 0.123 47.310 190.235 46.397 193.978 10

71 RUN Zane Smith Chv 164 0.607 0.013 46.891 191.934 45.833 196.365 9

14 RUN Chase Briscoe Frd 164 0.661 0.054 47.367 190.006 46.044 195.465 10

42 RUN John Hunter Nemechek Tyt 164 0.760 0.099 47.814 188.229 45.932 195.942 10

48 RUN Alex Bowman Chv 164 0.781 0.021 47.408 189.841 46.155 194.995 9