MXGP: Tim Gajser si impone in gara-1 al GP della Svizzera, Prado in top-3

Un martello chiamato Tim Gajser. Il pilota sloveno ha vinto gara-1 del GP della Svizzera, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2024 di motocross, classe MXGP, arrivando a quota 835 nella classifica piloti in attesa della seconda prova prevista più tardi.

Una grande prestazione per il centauro dell’Honda, abile a trovarsi subito al vertice dopo l’uscita dal cancelletto, dove ha ceduto il passo solo al francese Renaux (Yamaha), superato subito al primo giro. Dopo pochi minuti Gajser concretizza una fuga che era già nell’aria, ottenendo uno strappo di sei secondi su Renaux, costretto a fare i conti con Jorge Prado (GasGas) che, però, commette un errore, subendo così l’avanzata provvisoria del vicino Seewer (Kawasaki).

Tra i due comincerà una bella battaglia sotto le gocce di pioggia, poi vinta dalla furia rossa che, malgrado tutto, non aveva fatto i conti con la performance roboante di Jeffrey Herlings (Ktm), davvero bravo a disputare una gara in totale rimonta chiudendo così al secondo posto dietro un indisturbato Gajser, trionfatore con 34:17.116 con un gap di 14″ sul rivale. Di 22″ il ritardo accumulato invece da Prado.

Da menzionare inoltre la nona piazza ottenuta da Alberto Forato (Honda). Dodicesimo posto poi per Andrea Bonacorsi (Yamaha), tredicesimo Mattia Guadagnini (Husqvarna). Ventesima posizione infine per Ivo Monticelli (Beta), ventiquattresima per Yuri Quarti (Honda). Come già accennato, Gajser guida la graduatoria provvisoria con 835 punti, tallonato da Prado (822) ed Herlings (796). Lontani tutti gli altri.