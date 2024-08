MXGP, scatta il GP d’Olanda: continua la lotta tra Gajser e Prado

Un weekend di grande importanza in ottica classifica piloti. Manca poco e si alzerà il sipario sul GP d’Olanda, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di motocross, classe MXGP, che offrirà ancora un nuovo capitolo dell’avvincente lotta tra Tim Gajser e Jorge Prado, ovvero i due principali contendenti alla lotta per il titolo.

Ma dove eravamo rimasti? Lo scorso fine settimana in Svezia l’iberico in sella al GasGas ha avuto la meglio in entrambe le prove, avvicinandosi sensibilmente al diretto rivale sloveno, attualmente leader della graduatoria con sole diciassette lunghezze di vantaggio.

In occasione della passata stagione Prado si rivelò uno dei grandi protagonisti in terra neerlandese, vincendo gara-1 (mentre in gara-2 trionfò il francese Romain Febvre). La furia rossa vorrà dunque cercare di replicare le prestazioni dello scorso anno, con l’obiettivo di pareggiare i conti e di giocarsi tutto negli ultimi weekend.

Attenzione però anche al padrone di casa Jeffrey Herlings che, forte dei suoi 709 punti, si metterà alla finestra, aspettando il momento propizio per mettere i bastoni tra le ruote ai primi due della classe.