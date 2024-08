MX2, Lucas Coenen domina gara-1 del GP Svezia. 4° Adamo, 7° de Wolf 

Lucas Coenen domina gara-1 del GP Svezia per quanto riguarda il Mondiale MX2. Il belga si impone con forza per la nona volta in stagione su Mikkel Haarup e Simon Längenfelder recuperando puti preziosi in campionato vista la difficile corsa ed il settimo posto all’arrivo da parte di Kay de Wolf.

La partenza perfetta di Simon Längenfelder (Red Bull Gas Gas Factory Racing 516) non è bastata per fronteggiare il ritorno del belga Lucas Coenen (Nestaan Husqvarna Factory Racing 96). Il 17enne ha subito preso il largo sul rivale tedesco che successivamente ha dovuto vedersela anche con il danese Mikkel Haarup (Monster Energy Triumph Racing 11) e con il nostro Andrea Adamo (Red Bull KTM Factory Racing 80).

Il colpo di scena più importante della race-1 è arrivato intorno a metà evento con una caduta da parte di Kay de Wolf (Nestaan Husqvarna Factory Racing 74). L’olandese è precipitato nella graduatoria assoluta, il leader del Mondiale si è ritrovato a rincorrere sperando di riuscire a trovare un posto nella prima metà dello schieramento.

Il 74 dello schieramento è risalito fino alla settima piazza al termine di una prova letteralmente dominata da Coenen. Il centauro di Husqvarna ha meritatamente colto il successo precedendo Haarup, Längenfelder ed il rientrante Adamo. L’azzurro, dopo aver saltato la sfida nelle Fiandre per infortunio, ha mostrato i muscoli nel primo impegno in Scandinavia precedendo il belga Liam Everts (Red Bull KTM Factory Racing 72) ed il sudafricano Camden McLellan (Monster Energy Triumph Racing 8).

Nel pomeriggio alle 16.10 la seconda gara del week-end, indetta come sempre tra le due competizioni della MXGP.

CLASSIFICA GARA-1 MX2 GP SVEZIA 2024

1 96 Coenen, Lucas BEL HUS 34:58.112 19 1:43.052 10 1:47.882 1:46.408 1:45.718 0:29.030 0:25.007 0:27.362 0:26.483 Finish

2 11 Haarup, Mikkel DEN TRI 35:05.275 19 0:07.163 0:07.163 1:43.324 10 1:46.969 1:45.634 1:45.567 0:27.809 0:25.326 0:27.565 0:26.269 Finish

3 516 Laengenfelder, Simon GER GAS 35:11.003 19 0:12.891 0:05.728 1:44.115 8 1:45.293 1:45.333 1:45.954 0:27.749 0:24.856 0:26.972 0:25.716 Finish

4 80 Adamo, Andrea ITA KTM 35:12.329 19 0:14.217 0:01.326 1:43.592 8 1:45.584 1:45.132 1:45.536 0:27.644 0:25.499 0:26.391 0:26.050 Finish

5 72 Everts, Liam BEL KTM 35:45.347 19 0:47.235 0:33.018 1:44.593 8 1:50.836 1:48.687 1:47.266 0:29.107 0:26.357 0:27.753 0:27.619 Finish

6 8 Mc Lellan, Camden RSA TRI 35:48.999 19 0:50.887 0:03.652 1:45.902 10 1:48.915 1:47.423 1:46.784 0:28.220 0:25.178 0:28.287 0:27.230 Finish

7 74 de Wolf, Kay NED HUS 35:50.583 19 0:52.471 0:01.584 1:45.501 8 1:45.775 1:45.745 1:46.127 0:28.324 0:25.063 0:26.918 0:25.470 Finish

8 44 Elzinga, Rick NED YAM 36:07.049 19 1:08.937 0:16.466 1:45.263 8 1:48.608 1:48.147 1:48.048 0:28.050 0:25.944 0:27.906 0:26.708 Finish

9 47 Reisulis, Karlis Alberts LAT YAM 36:13.783 19 1:15.671 0:06.734 1:47.398 4 1:49.865 1:50.342 1:48.646 0:28.420 0:26.218 0:28.069 0:27.158 Finish

10 19 Coenen, Sacha BEL KTM 36:25.554 19 1:27.442 0:11.771 1:48.051 4 1:53.156 1:51.596 1:51.236 0:29.731 0:26.347 0:28.974 0:28.104 Finish

11 22 Braceras, David ESP FAN 34:49.429 18 1:43.089 0:15.647 1:48.273 7 1:50.764 1:50.233 1:48.563 0:28.946 0:25.817 0:28.905 Inter 3

12 12 Chambers, Jack USA KAW 34:51.782 18 1:44.470 0:01.381 1:48.392 10 1:50.201 1:51.475 1:48.932 0:28.532 0:26.040 0:28.124 Inter 3

13 489 Walvoort, Jens NED KTM 34:53.971 18 1:47.507 0:03.037 1:48.208 8 1:51.031 1:51.001 1:49.777 0:28.664 0:26.533 0:28.347