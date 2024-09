MX2: Kay de Wolf conquista il titolo! Decisiva la gara-2 al GP di Spagna

Un compleanno indimenticabile. A vent’anni appena compiuti Kay de Wolf ha vinto per la prima volta il titolo ai Campionati Mondiali 2024 di Motocross, specialità MX2. Il responso è arrivato solo alla fine della gara-2 del GP della Spagna, ultimo atto della rassegna, dopo un bellissimo confronto con Lucas Coenen, il quale ha provato in tutti modi di beffare l’avversario.

Una domenica condotta in modo sicuro dal pilota Husqvarna, bravissimo a limitare quanto più possibile gli errori, guidando con grande concentrazione senza commettere passaggi a vuoto rilevanti ed arginando la riscossa del compagno di scuderia, vincitore del GP dopo aver letteralmente dominato entrambi i segmenti odierni.

In gara-1 Coenen si è infatti imposto sulla concorrenza, precedendo un grande Andrea Adamo (KTM), abile a chiudere la stagione con una prestazione positiva con cui ha arginato Simon Laengenfelder (GasGas), terzo precedendo Thibault Benistant (Yamaha), Ferruccio Zanchi (Honda), Mikke Haarup (Triumph) e, infine, proprio de Wolf, il quale si è dovuto accontentare della settima moneta.

Decisamente meglio gara-2, dove il Neo Campione Mondiale si è accomodato al posto d’onore trovando la leadership alla prima curva e cedendo il passo poi solo a Coenen, trionfatore con più di venti secondi distanza. Terzo poi Thibault Benistant piazzandosi davanti ad Andrea Adamo, ancora al vertice con un quarto posto che lascia ben sperare in vista della prossima stagione.

Kay de Wolf ha dunque terminato la stagione con 959 punti, venti in più di Lucas Coenen, secondo con 939. Più staccato Laengenfelder, terzo a 852. Sesto posto per Adamo con 674, decima per Zanchi (393), ventunesima per Bonacorsi. Alle 17:15 andrà in scena una gara-2 che determinerà il vincitore della classe Regina.