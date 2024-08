MX2: Langenfelder si prende gara-2 del GP della Svizzera. De Wolf vede il titolo

Si chiude nel segno di Simon Langenfelder la gara-2 del GP di Svizzera, tappa numero diciassette del Mondiale 2024 di motocross, classe MX2. Il centauro in sella alla GasGas, quarto in gara-1, ha confezionato il successo con la dovuta calma, raggiungendo il gradino più alto del podio solo nella seconda fase della corsa.

Ad uscire primo dal cancelletto infatti è stato Janis Reisulis (Yamaha), abile a trovare il guizzo giusto per attestarsi davanti a tutti nel momento più caotico. Bene anche il tedesco, terzo sugli scarichi di Benistant (Yamaha), poi superato dopo dieci minuti di orologio proprio negli stessi momenti in cui perdevano quota sia Liam Everts (Ktm) che Lucas Coenen (Husqvarna), entrambi in difficoltà dopo alcuni errori.

Reisulis, con un gran passo martellante, conduce in testa gran parte della gara, salvo poi subire l’avvicinamento di Langenfelder nei minuti finali. Il teutonico infatti, sempre più minaccioso completa finalmente l’opera, passando il diretto avversario e tagliando per primo il traguardo. Prova solida per l’attuale leader del Mondiale Kay de Wolf (Husqvarna), bravo a reggere l’urto e a terminare terzo dopo la convincente vittoria in gara-1.

Un risultato importantissimo in ottica classifica, considerando la domenica nera del diretto rivale Coenen, che non è andato oltre la settima piazza. Prova leggermente contratta anche per i piloti italiani: Ferruccio Zanchi (Honda) ha agguantato infatti la nona posizione, mentre Andrea Adamo (Ktm), anche lui non al top rispetto alle aspettative, ha chiuso dodicesimo.

Quando mancano ormai tre tappe alla fine del Mondiale, de Wolf conduce con 831 punti, mettendo forse una seria ipoteca sul titolo considerate le sessantuno lunghezze di distanza su Lucas Coenen, secondo a quota 770, davanti a Langenfelder (727).