MX2: Andrea Adamo in Svizzera per proseguire la striscia positiva

Continuare a tenere alto il ritmo. È questo l’obiettivo dell’italiano Andrea Adamo, motivato ad affrontare questo weekend il GP della Svizzera, appuntamento numero diciassette del Mondiale 2024 di motocross, classe MX2. Il pilota infatti ha chiuso la gara-2 in terra olandese al secondo posto, ed è intenzionato a proseguire la striscia positiva anche nel circuito elvetico.

Dopo un’annata decisamente altalenante, viziata da tanti fastidi e stop, il centauro siciliano vuole chiudere la stagione in crescendo, cercando un piazzamento nel podio in tutte le gare rimanenti. Non sarà certamente facile, visto la concorrenza spietata.

Al comando della classifica piloti c’è infatti l’Husqvarna di Kay de Wolf, leader con 777 punti, immediatamente seguito dal compagno di scuderia Lucas Coenen, distante quarantaquattro lunghezze, come certifica il suo bottino di 733 conquistato fino a questo momento. I due sono gli unici ad essersi attestati sopra la soglia di 700. Simon Laegenfelder è infatti terzo a 676 precedendo Liam Everts, quarto a 636.

Per Adamo non sarà importante fissare un numero in vista della fine del Mondiale, bensì quello di tornare ad essere performante ad ogni occasione possibile, andando a dare fastidio a tutti i concorrenti in lizza e sfoggiando tutte le sue migliori caratteristiche. Non a caso, lo scorso anno Adamo conquistò il secondo e il terzo posto, sintomo di una confidenza adeguata al tracciato. Lo sprint finale sarà nel segno del pilota Red Bull KTM?