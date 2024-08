Musetti-Jarry, ATP Cincinnati 2024: programma, orario, tv, streaming

Dopo l’esordio vincente di Flavio Cobolli di ieri, sarà impegnato nel primo turno dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati, oggi, martedì 13 agosto, l’azzurro Lorenzo Musetti, numero 14 del seeding, opposto al cileno Nicola Jarry.

Il match sarà il terzo in programma a partire dalle ore 17.00 italiane e si giocherà sull’Holcim Stadium 3 dopo Giron-Baez e Michelsen-Griekspoor: c’è un solo precedente tra l’azzurro ed il cileno, col sudamericano che si impose nei sedicesimi di Rio del Janeiro nel 2023 con lo score di 6-4 6-1.

La diretta tv di Musetti-Jarry, match del torneo di Cincinnati 2024, sarà affidata a Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno, in alternanza con il torneo femminile, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, NOW e Tennis TV, infine per quanto riguarda la diretta live testuale del match dell’italiano, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO ATP CINCINNATI 2024

Martedì 13 agosto – Holcim Stadium 3

Dalle ore 17.00

Marcos Giron (Stati Uniti) – Sebastian Baez (Argentina)

A seguire

Alex Michelsen (Stati Uniti, Q) – Tallon Griekspoor (Paesi Bassi)

A seguire

Lorenzo Musetti (Italia, 14) – Nicolas Jarry (Cile) – Diretta tv su Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno

PROGRAMMA ATP CINCINNATI 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno (in alternanza con il torneo femminile).

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: per Musetti-Jarry su OA Sport.