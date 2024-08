Mountain bike, i convocati dell’Italia per i Mondiali 2024: Braidot e Avondetto outsider di lusso

Da mercoledì 28 agosto a domenica 1° settembre Andorra ospiterà i Campionati Mondiali 2024 di mountain bike. La zona di Pal Arinsal sarà teatro (per la seconda volta) della rassegna iridata di cinque specialità: Cross Country, Short Track, Team Relay, E-MTB e Downhill. Riflettori puntati ovviamente in primis sulla disciplina olimpica del cross country, in cui l’Italia proverà a riscattare il beffardo (ma ottimo) quarto posto di Luca Braidot ai Giochi di Parigi.

Il 33enne azzurro verrà affiancato dal campione europeo Simone Avondetto oltre a Nadir Colledani, Filippo Fontana e Juri Zanotti. Il CT della Nazionale italiana Mirko Celestino ha selezionato per la gara femminile Martina Berta, Greta Seiwald e Chiara Teocchi. Da seguire con attenzione i rider impegnati nelle classi giovanili, oltre ai protagonisti del downhill.

Di seguito l’elenco completo dei convocati dell’Italia per i Campionati Mondiali 2024 di mountain bike.

CONVOCATI ITALIA MONDIALI MOUNTAIN BIKE 2024

CROSS COUNTRY

UOMINI ELITE

AVONDETTO SIMONE – WILIER-VITTORIA FACTORY TEAM XCO

BRAIDOT LUCA – G.S. FIAMME ORO

​COLLEDANI NADIR – SANTA CRUZ ROCKSHOX PRO TEAM

​FONTANA FILIPPO – CS CARABINIERI CICLI OLYMPIA

ZANOTTI JURI – TEAM BMC

DONNE ELITE

BERTA MARTINA – CENTRO SPORTIVO ESERCITO

​SEIWALD GRETA – TEAM ROCKRIDER

TEOCCHI CHIARA – CENTRO SPORTIVO ESERCITO

UOMINI U23

BASSIGNANA FABIO – KTM – PROTEK – ELETTROSYSTEM

PACCAGNELLA ELIAN – WILIER-VITTORIA FACTORY TEAM XCO

SIFFREDI MATTEO – SCOTT RACING TEAM

DONNE U23

CORVI VALENTINA – SANTA CRUZ ROCKSHOX PRO TEAM

PESSE NICOLE – TRINX FACTORY TEAM

UOMINI JUNIOR

BOSIO TOMMASO – CICLISTICA TREVIGLIESE

FABBRO ETTORE – KTM – PROTEK – ELETTROSYSTEM

PERUZZO GIULIO – LORIS BIKE PRO TEAM

RIAL ELIA – SCOTT RACING TEAM

STENICO MATTIA – TEAM GIORGI A.S.D.

DONNE JUNIOR

FERRI ELISA – ZHIRAF PAGLIACCIA

MARTINOLI GIADA – SCOTT RACING TEAM

DOWNHILL

CAPPELLO DAVIDE – ASD AFTER SKULL – ROGUE RACING

FARINA ELEONORA – MS INTENSE RACING

HAUSER CHRISTIAN – UNION MTB TEAM

INTROZZI STEFANO – GIANT – BIKE CENTER CIMONE

MASCHERINI LORENZO – ASD AFTER SKULL – ROGUE RACING

PALAZZARI DAVIDE – ASD AFTER SKULL – ROGUE RACING

REVELLI LORIS – SANREMO FREERIDE

SCARSI GLORIA – TEAM CANYON COLLECTIVE DAINESE

WIDMANN VERONIKA – BMX DH TEAM ALTO ADIGE SÜDTIROL