MotoGP, spaventoso incidente di Pedro Acosta nella FP1 a Spielberg: pilota illeso – VIDEO

Uno spaventoso incidente. Pedro Acosta è stato, suo malgrado, protagonista di un bruttissimo crash nel corso della prima sessione di prove libere del GP d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Sulla pista di Spielberg, si raggiungono sempre velocità molto elevate, trattandosi di un tipico layout “Stop&Go“.

Un circuito che richiede tantissimo in termini di frenata, ingresso in curva, trazione e accelerazione. In uno dei punti nei quali si cerca di sviluppare maggiore velocità possibile, ovvero in percorrenza della curva-4, Acosta ha perso il controllo della sua GasGas, venendo scaricato sull’asfalto dalla propria moto.

Fortunatamente il pilota spagnolo è stato sbalzato prima che il suo mezzo andasse a schiantarsi contro il muretto, disintegrandosi all’impatto. Buona sorte c’è stata anche per il fatto che in quel momento in pista non vi fossero altri piloti, al di là dello spagnolo, ad affrontare quel tratto del tracciato. Visti i detriti in pista, la FP1 è stata sospesa per alcuni piloti con la bandiera rossa.

Nessuna conseguenza per il talentuoso centauro iberico. Lo stesso non si può dire per la moto, che dovrà avere degli interventi molto importanti in vista delle pre-qualifiche che prenderanno il via alle 15.00. Di seguito il video dell’incidente di Pedro Acosta:

VIDEO SPAVENTOSO INCIDENTE PEDRO ACOSTA SPIELBERG