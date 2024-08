MotoGP, Pedro Acosta: “Marc Marquez va fortissimo, ma proviamo a fare qualcosa…”

Marc Marquez ha impressionato nelle qualifiche del GP di Aragon, round del Mondiale 2024 di MotoGP. Il pilota spagnolo della Ducati Gresini ha saputo leggere meglio di chiunque altro le condizioni d’asfalto con poco grip e ha fatto una differenza imbarazzante rispetto a tutti quanto gli altri.

Il Cabroncito ha fermato i cronometri sull’1:46.766 rifilando 0.840 al connazionale Pedro Acosta (GasGas) e 842 millesimi al leader del campionato, Francesco Bagnaia (Ducati ufficiale). Quarto Jorge Martin (Ducati Pramac) a 0.876, scivolato anche nel corso del time-attack.

Sembrerebbe tutto apparecchiato per il trionfo di Marquez, sia per la Sprint Race odierna che per la gara domenicale. Acosta, dal suo punto di vista, vorrà stupire e magari sorprendere lo stesso Marc: “Non è stata una giornata facile perché abbiamo dovuto affrontare la Q1. Si è girato con poco grip e queste condizioni mi piacciono maggiormente“, ha dichiarato il rookie iberico.

“Rispetto a ieri, quindi, sono cambiate tante cose. Certo, Marquez va fortissimo e ha un ritmo incredibile. Io però parto dalla prima fila e non è detto che il più veloce vinca. Proverò a fare qualcosa…“, ha concluso il centauro della GasGas. Scopriremo nella Sprint le sue intenzioni.