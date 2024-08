MotoGP, Pedro Acosta: “È stata una Sprint di regolarità, proviamo a farlo anche domani”

Un redivivo Pedro Acosta torna a brillare e porta la KTM in terza posizione al termine della Sprint del Gran Premio d’Aragon 2024, valevole come dodicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Il giovane rookie spagnolo del team Tech 3 GasGas, ottimo secondo nelle qualifiche mattutine, ha disputato una gara impeccabile alle spalle delle Ducati di Marc Marquez e Jorge Martin.

“Sicuramente oggi vincere la gara non era facile per me. È stata una Sprint di regolarità e costanza, perché sapevamo che il grip sarebbe stato ideale ed il consumo della gomma era abbastanza elevato. Il piano era quello di seguire qualcuno, perché quando sei in prima fila è tutto più facile avendo a che fare con piloti di esperienza. Proviamo a farlo anche domani“, racconta il futuro pilota ufficiale KTM ai microfoni di Sky.

Sui motivi di questa improvvisa rinascita KTM al MotorLand di Aragon, dopo un periodo complicato: “Difficile dirlo, perché ieri eravamo indietro insieme alle altre KTM. Abbiamo cambiato alcune cose ritornando verso la moto che guidavo ad inizio stagione, rendendo tutto più facile per capire meglio e spremere al massimo il potenziale del mezzo“.