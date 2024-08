MotoGP, oggi qualifiche e Sprint Race al Red Bull Ring. Bagnaia vuole sfatare il tabù del sabato

Dopo la prima giornata di ieri dedicata alle prove libere ed alle pre-qualifiche, oggi si entrerà ufficialmente nel vivo del fine settimana del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato del Red Bull Ring vivremo un sabato rovente, e non solo per le temperature che troveremo sull’asfalto.

Iniziamo con il programma della giornata tra i monti della Stiria. Alle ore 10.10 si partirà con la seconda sessione di prove libere. Gli ultimi 30 minuti a disposizione di team e piloti per prepararsi in vista delle qualifiche che scatteranno alle ore 10.50 con la Q1, mentre la decisiva Q2 prenderà il via alle ore 11.15. Si deciderà quindi la griglia di partenza della Sprint Race che scatterà come al solito alle ore 15.00 e consegnerà i primi punti del weekend.

Dopo il weekend di Silverstone abbiamo avuto un nuovo cambio di guida in classifica generale per la classe regina. Jorge Martin, infatti, è di nuovo al comando con 241 punti contro i 238 di Francesco “Pecco” Bagnaia, quindi terzo Enea Bastianini con 183 davanti a Marc Marquez quarto con 179.

Saranno proprio le Sprint Race, come ha confermato giovedì il due-volte campione del mondo, l’ago della bilancia della stagione. Al momento infatti il portacolori del team Ducati Factory ha uno score poco incoraggiante nelle gare sprint. Parliamo di 2 vittorie e un terzo posto in 10 occasioni, con cadute che hanno portato Jorge Martin al comando della graduatoria. Di nuovo. Al Red Bull Ring arriverà la riscossa di “Pecco”?