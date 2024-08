MotoGP oggi in tv, GP Aragon 2024: orari qualifiche e Sprint Race, streaming, programma TV8 e Sky

Oggi, sabato 31 agosto, giornata piuttosto intensa ad Aragon, sede del dodicesimo round del Motomondiale 2024. Sul tracciato spagnolo assisteremo a prove libere, qualifiche e alle Sprint Race, in riferimento alla MotoGP, e lo spettacolo non mancherà di certo. Una pista non facile da interpretare e molto tecnica che richiederà una preparazione certosina.

Francesco Bagnaia vorrà porre il proprio marchio fin dalle qualifiche in top-class. Nel day-1 Pecco ha dovuto fare i conti con un Marc Marquez in grandissimo spolvero, dominatore assoluto del primo giorno del week end. Vedremo quale sarà il margine del piemontese e capiremo se l’asso nativo di Cervera sarà così imprendibile o meno su questo tracciato.

Il sabato del GP d’Aragon, dodicesimo appuntamento del Motomondiale 2024, sarà trasmesso nella sua interezza in tv da Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW. Sky Sport Uno (201) trasmetterà le sessioni di libere delle tre classi, le qualifiche e la Sprint Race della classe regina.

Vi sarà anche la copertura in chiaro in diretta offerta da TV8 relativamente alle qualifiche delle tre classi e alla Sprint Race della massima cilindrata. Non è prevista la trasmissione in chiaro delle prove libere odierne delle tre categorie. Stesso discorso in streaming su TV8.it. Non ci sarà la trasmissione in chiaro delle prove libere odierne.

MOTOGP OGGI IN TV GP ARAGON 2024

Sabato 31 agosto

Ore 08.40-09.10, Moto3, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 09.25-09.55, Moto2, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 10.10-10.40, MotoGP, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 10.50-11.05, MotoGP, Qualifiche – Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 11.15-11.30, MotoGP, Qualifiche – Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 12.50-13.05, Moto3, Qualifiche – Q1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 13.15-13.30, Moto3, Qualifiche – Q2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 13.45-14.00, Moto2, Qualifiche – Q1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 14.10-14.25, Moto2, Qualifiche – Q2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 15.00, MotoGP, SPRINT RACE – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8

Diretta Live testuale: OA Sport

