MotoGP, Marc Marquez: “Vincere ad Aragon? Devo trovare il weekend perfetto…”

Marc Marquez professa tranquillità nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio di Aragon, dodicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Il circus delle due ruote fa il suo ritorno (dopo un anno di assenza) sul tracciato denominato MotorLand ad Alcaniz, una delle piste più complicate del calendario, ma anche tra le meno apprezzate da pubblico e tifosi.

Francesco Bagnaia si presenta ai nastri di partenza dell’appuntamento in terra spagnola di nuovo al comando della classifica generale con 275 punti e un margine di vantaggio di 5 lunghezze su Jorge Martin. Terza posizione per Enea Bastianini con 214 punti, mentre è quarto proprio Marc Marquez a quota 192 dopo una serie di appuntamenti non trascendentali.

Sulla pista dove ha già vinto 6 volte in passato arriverà il primo guizzo stagionale per il numero 93? “Sicuramente siamo su un circuito che mi piace e che mi fa divertire. In passato sono stato veloce e forte qui al MotorLand ma, come detto, si tratta solo del passato. Il presente è diverso. Sarà fondamentale per me mettere insieme il fine settimana perfetto. Solo in quel caso potrei avere chance per vincere la gara. Le curve a sinistra mi potrebbero favorite, ma senza una base buona non posso sognare troppo. Io sulla moto sto molto bene e sono fiducioso”: