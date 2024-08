MotoGP, Marc Marquez: “Una grande emozione tornare alla vittoria, domani voglio completare l’opera”

Marc Marquez è al settimo cielo dopo aver vinto o, per meglio dire, dominato la Sprint Race del Gran Premio di Aragon, dodicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato denominato “MotorLand” posizionato ad Alcaniz, oggi non c’è stata storia. Marc Marquez ha dominato in lungo ed in largo, rifilando distacchi abissali a tutti.

La vittoria, indiscutibile sin dal primo metro, è andata al Cabroncito che ha chiuso con 2.9 secondi su Jorge Martin, quindi terzo Pedro Acosta a 6.6. Quarta posizione per Alex Marquez a 9.9, quinta per Miguel Oliveira a 11.7, mentre è sesto Brad Binder a 14.1. Settimo Enea Bastianini a 14.2, ottavo Fabio Quartararo a 18.8, quindi nono un Francesco Bagnaia in enorme difficoltà al nono posto a 20.2, mentre chiude la top10 Marco Bezzecchi a 20.4.

Al termine della gara odierna il pilota nativo di Cervera ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito: “Una emozione incredibile. Non vincevo da tantissimo tempo (oltre 1000 giorni ndr) per cui oggi è stato come togliermi un peso dalle spalle. La gara è sembrata più semplice di quello che in realtà è stata. Ad ogni modo sono stato bravo a non sbagliare niente, dalla partenza fino al traguardo”.

L’otto volte campione del mondo prosegue nel suo racconto: “Quando sono arrivato al traguardo ho visto il team che festeggiava alla grande. Io ho fatto notare loro che si trattava solo di una Sprint Race, ma mi hanno fatto capire che questo per me dev’essere un punto di partenza. La mia prima vittoria al sabato, è davvero importante. La moto? Già in Austria mi ero sentito molto bene a livello di feeling, qui è stato lo stesso. Ok, sono contento, ma domani sarà fondamentale. 1043 giorni senza vittorie sono troppi. Voglio completare l’opera. Sarò concentrato per l’occasione”.