MotoGP, Marquez monopolizza la Sprint Race ad Aragon. Bagnaia in crisi: solo un punticino

Prosegue il weekend perfetto di Marc Marquez, che conferma la schiacciante superiorità messa in mostra nelle qualifiche mattutine (pole position con 8 decimi di margine sul secondo) e domina anche la Sprint del Gran Premio d’Aragon 2024, dodicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Il fuoriclasse di Cervera sta facendo semplicemente un altro sport al MotorLand di Alcañiz ed è a questo punto il favorito d’obbligo in vista della gara lunga.

L’otto volte campione del mondo ha conservato la pole position in partenza, allungando sin dalle prime curve sugli inseguitori ed involandosi senza sussulti verso un comodo successo in uno dei suoi circuiti preferiti. Per MM93 si tratta della prima affermazione della carriera in una Sprint Race, mentre domani avrà la possibilità di tornare ad imporsi in un GP dopo 1043 giorni di digiuno (GP Misano 2021).

Seconda posizione e 9 punti preziosissimi a referto per Jorge Martin, che ha raccolto il miglior risultato possibile stante la supremazia attuale di Marquez in questo contesto, diventando inoltre il nuovo leader del Mondiale grazie al passo falso di Francesco Bagnaia. Pecco ha infatti vissuto una Sprint da incubo, sbagliando completamente lo start dalla prima fila e collezionando una lunga serie di sbavature che lo hanno fatto scivolare progressivamente fino al 9° posto (valevole un solo punto).

Trionfo spagnolo completato dalla terza piazza di un redivivo Pedro Acosta con la KTM davanti alla Ducati di Alex Marquez (4°) e alla Aprilia del portoghese Miguel Oliveira. Settimo in rimonta il migliore degli italiani Enea Bastianini, ma va sottolineato anche il notevole 8° posto di Fabio Quartararo dopo un recupero eccezionale con la Yamaha.

Al termine della Sprint del GP d’Aragon, Martin si riporta dunque al comando della classifica generale con un vantaggio di 3 punti su Bagnaia, 62 su Bastianini e 75 su Marquez. Troppo distanti e ormai fuori dai giochi in chiave iridata tutti gli altri, a partire da Maverick Viñales 5° a -140.

CLASSIFICA SPRINT GP ARAGON MOTOGP 2024

1 12 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 19’50.034 168.9

2 9 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 19’52.995 168.5 2.961

3 7 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 19’56.728 167.9 6.694

4 6 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 19’59.984 167.5 9.950

5 5 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA 20’01.783 167.2 11.749

6 4 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 20’04.178 166.9 14.144

7 3 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 20’04.325 166.9 14.291

8 2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 20’08.870 166.3 18.836

9 1 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 20’10.332 166.1 20.298

10 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 20’10.482 166.0 20.448

11 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 20’10.712 166.0 20.678

12 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 20’11.463 165.9 21.429

13 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 20’12.144 165.8 22.110

14 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 20’12.474 165.8 22.440

15 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 20’13.502 165.6 23.468

16 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 20’16.856 165.2 26.822

17 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 20’16.944 165.2 26.910

18 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 20’21.181 164.6 31.147

19 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 20’27.676 163.7 37.642

Non classificati

21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 13’50.672 88.0 7 laps

5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 4’32.732 67.0 10 laps

Non ha concluso il primo giro

41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA