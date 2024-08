MotoGP, Marc Marquez precede Bagnaia nel warm-up a Spielberg. Martin nelle retrovie, con gomme molto usate

10′ d’assaggio prima di fare sul serio. Calato il sipario sul warm-up del GP d’Austria di MotoGP, undicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito di Spielberg, i piloti della classe regina hanno provato quel che c’era da fare, per valutare il comportamento della propria moto nell’ottica della gara che prenderà il via dalle 14.00 odierne.

Il migliore è stato Marc Marquez. Lo spagnolo, girando con una coppia di soft/media, ha ottenuto il crono di 1:29.363 con la sua Ducati Gresini a precedere la Rossa Factory di Francesco Bagnaia (+0.161) e l’altra GP23 Gresini del fratello Alex (+0.247). Soft e media per Pecco, seguendo lo stesso modus operandi di Marc. L’intenzione era quella di comprendere il comportamento della morbida all’anteriore e anche di gestire le mescole a propria disposizione.

Stando alle indicazioni che sono arrivate dal paddock, i centauri dovrebbero optare per una combinazione “media-media” questo pomeriggio. In quest’ottica va letto il lavoro di Jorge Martin (Ducati Pramac). Lo spagnolo, in vetta alla classifica generale con Bagnaia e in pole-position in Stiria, ha ottenuto il 21° tempo di questo warm-up, girando con gomme molto usate (16 giri per la mescola anteriore e 30 con quella posteriore, entrambe medie).

A completare la top-5 di quest’ultimo turno di prove prima del GP sono stati Franco Morbidelli con l’altra Ducati Pramac (4° a 0.259) e l’australiano Jack Miller con la prima delle KTM (+0.381). Nel gruppo dei migliori dieci hanno terminato l’altro alfiere della casa austriaca, Brad Binder (+0.381), le due Aprilia degli spagnoli Aleix Espargaró (+0.466) e Maverick Vinales (+0.607), l’altra KTM dell’iberico Pol Espargaró (+0.749) e la GasGas del rookie Pedro Acosta (+0.750).

Dodicesima piazza per Enea Bastianini con l’altra Ducati ufficiale a 0.784, mentre più arretrati gli altri italiani: 15° Luca Marini (Honda) a 0.878, 16° Marco Bezzecchi (Ducati VR46) a 0.963 e 22° Lorenzo Savadori (Aprilia) a 1.774.