MotoGP, Marc Marquez: “Non sono deluso dalla caduta. Domani? Posso far bene anche senza pioggia”

Marc Marquez ha chiuso anzitempo la sua Sprint Race del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024, ma sfoggia comunque un sorriso convinto davanti ai microfoni. Sul tracciato del Red Bull Ring il portacolori del team Ducati Gresini ha lottato per le primissime posizioni, fino alla caduta quando si trovava in seconda posizione e provava ad avvicinarsi a Francesco Bagnaia.

Il due volte campione del mondo ha tentato il tutto per tutto, cercando di rimontare su chi, poi, ha vinto la gara. In appena un giro, infatti, era passato da un distacco di 1.7 secondi a 1.3, prima della scivolata in curva 3. Anche per questo motivo il classe 1993 preferisce guardare il bicchiere mezzo pieno: “Il mio stato d’animo? Direi buono. A Silverstone ero negativo, oggi invece sono concento. Perchè? Perché mi stavo divertendo alla guida, ero pulito. Peccato per la caduta, ma ci sta”. (Fonte: Sky Sport).

Lo spagnolo prosegue nel suo racconto: “Dopo le qualifiche avevo detto che da un passo indietro rispetto a Bagnaia e Martin eravamo passati a mezzo passo. Per questo motivo, quando ho visto che mi ero portato a 1.3 secondi da Pecco ho dato tutto quello che avevo. Ho provato a riprenderlo. Ho sbagliato, ok, ma mi sentivo bene e sono contento”.

A questo punto il mirino di MM viene spostato sulla gara di domani: “La possibile pioggia? No, preferisco l’asciutto. Davvero, oggi mi stavo divertendo molto sulla moto. Il mio obiettivo? Penso il terzo posto. Oggi era più facile, domani direi che è fattibile. Primo e secondo saranno Bagnaia e Martin. Non ci sono storie. Oggi Pecco ha girato in 1:28.7. In qualifica io ho fatto 1:28.2…”