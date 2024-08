MotoGP, Marc Marquez: “Non penso che sarò in corsa per la vittoria, gli altri ne hanno di più”

Marc Marquez cerca il weekend giusto in occasione del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato del Red Bull Ring, dove ha scritto pagine di storia importanti, il pilota spagnolo vuole dare una scossa alla sua stagione, dopo alcune settimane nelle quali non è apparso nelle migliori condizioni.

Anche per questo motivo la classifica generale si è complicata, con il Cabroncito che ora deve rincorrere. Dopo il weekend di Silverstone abbiamo avuto un nuovo cambio di guida in classifica generale per la classe regina. Jorge Martin, infatti, è di nuovo al comando con 241 punti contro i 238 di Francesco Bagnaia, quindi terzo Enea Bastianini con 183 davanti a Marc Marquez quarto con 179.

Nel corso della conferenza stampa odierna il nativo di Cervera è partito proprio dai ricordi della pista austriaca: “Mi è sempre piaciuta, ma ho anche perso diverse volte. Anzi, se non ricordo male 3 volte consecutive all’ultimo giro. Ad ogni modo è un circuito nel quale mi trovo bene. Mi trovavo bene anche prima, figuriamoci ora che ho la moto migliore. Sono pronto a dare tutto, ma penso che Bagnaia, Martin e Bastianini abbiano qualcosa in più. Io proverò a stare vicino”.

“Non credo che arriverò all’ultimo giro in lotta per la vittoria – prosegue – gli altri sono più avanti e devo accettarlo. Proprio per questo motivo devo continuare a lavorare sulla base per migliorare e tornare lassù”.