MotoGP, Enea Bastianini: “Voglio conferme dopo Silverstone. Rimonta per il titolo? Non è facile ma…”

Enea Bastianini non vuole fermarsi. Il pilota romagnolo, reduce dalla splendida doppietta di Silverstone, non ha la minima intenzione di rendere quel Gran Premio di Gran Bretagna come una rarità. Il portacolori del team Ducati Factory, infatti, vuole ripetersi anche in occasione del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024.

Sul tracciato del Red Bull Ring vedremo di nuovo la vera “Bestia”? “Io farò di tutto per confermare quanto fatto a Silverstone. Sarà fondamentale per me ribadire quel livello. Sono molto carico perchè non mi aspettavo di vincere la mia prima Sprint. Solitamente non sono mai stato uno dei migliori nelle gare su distanza ridotto, ma cerco sempre di migliorare e imparare dal passato”.

Il pilota nativo di Rimini è particolarmente fiducioso sul Red Bull Ring: “Questo circuito penso che sarà molto buono per le Ducati. Saremo ancora una volta i più veloci, ma attenzione alle altre scuderie che potrebbero essere della partita, come la KTM. Dal mio punto di vista sono pronto e fiducioso e voglio un bel risultato. La classifica generale? Non è facile. Devo recuperare 49 punti, ma a piloti che arrivano sempre nelle prime posizioni”.

Davide Tardozzi, team principal di Ducati Factory, ha detto che forse il romagnolo ha pensato non ci fosse posto per lui sin da inizio stagione. La risposta di Bastianini: “Non so se già ad inizio campionato fossi già fuori dal team, io ho lottato ovunque per essere il più veloce. Non è stato semplice per me. Dopotutto ho saltato tante gare nel 2023 ed era importante trovare la giusta costanza e velocità in questa prima parte della stagione. Ora è tardi, spingo di più con la moto e mi sento davvero bene, ma ormai è andata così e sarò in KTM nel 2025”.