MotoGP, Marc Marquez giganteggia anche nelle pre-qualifiche di Aragon. Bagnaia in Q2 senza brillare

Marc Marquez completa un venerdì devastante e firma il miglior tempo anche nelle pre-qualifiche del Gran Premio d’Aragon 2024, dodicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Il fenomeno spagnolo del team Gresini ha confermato il suo ottimo feeling con il MotorLand di Alcañiz, volando anche sul giro secco con gomme nuove e stabilendo il nuovo record della pista in 1’45″801.

L’otto volte campione iridato è diventato così il primo di sempre a scendere sotto il muro dell’1’46” ad Aragon su una MotoGP, battendo di oltre due decimi la pole position (e precedente primato) del 2022 di Francesco Bagnaia. Alle spalle di MM93 gli unici a limitare i danni in termini di gap sono stati Aleix Espargarò e Maverick Viñales, rispettivamente 2° e 3° a 272 e 316 millesimi con le Aprilia ufficiali.

Distacchi più pesanti nel time-attack per tutti gli altri, con Jorge Martin quarto a 578 millesimi e Alex Marquez quinto a 605 millesimi dalla vetta per un clamoroso pokerissimo della Spagna in pre-qualifica. Obiettivo Q2 raggiunto pur senza brillare da parte del campione del mondo in carica Bagnaia, sesto a 790 millesimi dopo un venerdì di rincorsa. Completano la top10 Franco Morbidelli, un sorprendente Johann Zarco con la Honda e le Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez e Miguel Oliveira.

Relegati in Q1 diversi nomi pesanti tra cui le KTM di Brad Binder e Pedro Acosta, oltre ai ducatisti italiani Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi ed Enea Bastianini. Quest’ultimo in realtà è stato abbastanza sfortunato, vedendosi cancellare a causa di una bandiera gialla il giro che lo avrebbe proiettato in zona qualificazione per il Q2.

CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP ARAGON MOTOGP 2024

1 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’45.801 23 24 339.6

2 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’46.073 20 21 0.272 0.272 340.7

3 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’46.117 21 22 0.316 0.044 337.5

4 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’46.379 21 22 0.578 0.262 345.0

5 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’46.406 16 17 0.605 0.027 334.4

6 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’46.591 19 20 0.790 0.185 341.8

7 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 1’46.705 22 23 0.904 0.114 339.6

8 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’46.732 22 23 0.931 0.027 342.9

9 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 1’46.840 20 22 1.039 0.108 338.6

10 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA 1’46.855 18 20 1.054 0.015 342.9

11 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’46.884 20 21 1.083 0.029 341.8

12 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’46.932 20 22 1.131 0.048 346.1

13 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’46.946 16 18 1.145 0.014 334.4

14 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’47.029 23 24 1.228 0.083 339.6

15 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’47.031 19 23 1.230 0.002 340.7

16 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’47.269 18 21 1.468 0.238 341.8

17 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 1’47.280 21 22 1.479 0.011 338.6

18 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’47.302 17 19 1.501 0.022 339.6

19 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’47.400 19 20 1.599 0.098 337.5

20 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’47.401 20 20 1.600 0.001 336.5

21 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1’47.843 18 21 2.042 0.442 340.7

22 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’48.441 12 22 2.640 0.598 335.4