MotoGP, Jorge Martin: “Questa pole-position vale per dieci, ho un taglio al dito profondo”

La risposta del leader della classifica generale. È stata dello spagnolo Jorge Martin la pole-position del GP d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito di Spielberg il pilota della Ducati Pramac ha messo da parte il dolore per un infortunio al dito un po’ insolito. L’iberico, infatti, si è procurato una ferita al pollice della mano sinistra, appena uscito dalla doccia, che ha richiesto due punti di sutura.

Un handicap che però il centauro ha saputo gestire alla grande nel corso del time-attack, siglando il nuovo record della pista di 1:27.748 a precedere Francesco Bagnaia (Ducati ufficiale) di 0.141 e lo spagnolo Marc Marquez (Ducati Gresini) di 0.544. Si prospetta una Sprint Race molto emozionante e vedremo se l’infortunio citato inciderà sulla prestazione di Martin.

“Questa pole vale per dieci perché non pensavo di ottenere un crono del genere, che è fuori dal mondo. In più, Bagnaia qui va sempre fortissimo e non immaginavo di precederlo. Abbiamo fatto un bel lavoro sulla moto e ho fiducia in vista della gara di oggi e di domani“, le prime impressioni a caldo dello spagnolo ai microfoni di Sky Sport.

Martin ha parlato anche di quanto accaduto al suo dito: “Ho un taglio abbastanza profondo ed è una cosa che mi disturba maggiormente nel time-attack che sul passo gara, certo sarebbe stato meglio non averlo. Vedremo come andrà“. E su gli avversari: “Credo che io, Pecco e Marc (Marquez ndr.) ci giocheremo la vittoria, sarà molto importante la partenza“. Appuntamento, quindi, alle 15.00 per la Sprint.