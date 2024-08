MotoGP, Jorge Martin: “Non penso già al titolo. Al Red Bull Ring voglio fare meglio di un anno fa”

Jorge Martin non vuole fermarsi dopo essere tornato in vetta alla graduatoria generale della classe regina. La conferma arriva direttamente dalle sue parole rilasciate nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024.

Il pilota spagnolo, dopo il doppio secondo posto ottenuto a Silverstone, ha di nuovo messo il naso avanti nella classifica della MotoGP, e ora proverà a sfruttare la pista incastonata tra i monti della Stiria per proseguire nel suo momento, cercando di mettere di nuovo pressione al campione del mondo Francesco Bagnaia.

Le sue parole nel corso della conferenza stampa odierna: “Sicuramente ci attendiamo due belle gare su una pista che mi piace, ma penso che sia nei gradimenti di tutti. La Ducati, probabilmente, sarà la migliore moto del lotto, ma i rivali non mancheranno. Io voglio pensare positivo dopo quanto avvenuto a Silverstone, ma non voglio distrarmi con le questioni legate al titolo. Sarà fondamenta migliorare la fiducia con la moto. Un anno fa non andai benissimo per cui voglio crescere”.

Dopo essere tornato in vetta alla classifica generale, cosa si aspetta il nativo di Madrid da questo finale di campionato? “Non so se sarà una lotta a 2 con Bagnaia. Non so cosa potremo aspettarci dall’ultima parte della stagione. Sicuramente noi 2, assieme a Marc Marquez e Enea Bastianini, siamo i più forti e un passo avanti rispetto agli altri. Tutto, però, è ancora apertissimo, dopotutto siamo solamente a metà annata. Io cerco sempre di dare il massimo, anche se si tratta di centrare un podio o un quinto posto. Per ora non guardo al campionato, do sempre il massimo”.