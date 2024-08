MotoGP, Francesco Bagnaia: “Red Bull Ring grande occasione, ma devo migliorare nelle Sprint Race”

Francesco Bagnaia si presenta sorridente e sicuro di sé nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio dell’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato del Red Bull Ring si apre un weekend di capitale importanza per tutto il gruppo, specialmente per il due-volte campione del mondo.

Dopo la caduta nella Sprint Race di Silverstone, e il terzo posto nella gara domenicale, infatti, il portacolori del team Ducati Factory ha ceduto nuovamente a Jorge Martin la vetta della graduatoria generale, in una corsa verso il titolo che sta vedendo “Pecco” commettere qualche errore di troppo. L’occasione del Red Bull Ring, però, è ghiotta.

Il commento del pilota con il numero 1 sul cupolino: “Senza dubbio il Red Bull Ring è una delle piste migliori per la nostra moto. La GP24 si adatta molto bene a questo lay-out e soprattutto alle durissime frenate che si devono effettuare. Devi essere molto preciso. Ad ogni modo siamo nel bel mezzo della stagione e non è fondamentale essere in prima posizione nella classifica generale. Si riparte quasi da zero. Mancano 10 gare e tra me e Jorge ci sono appena 3 punti. Dove devo migliorare? Nelle Sprint Race. Penso che sia quella la differenza tra di noi”.

Bagnaia prosegue nel suo racconto, andando ad analizzare la situazione della lotta per il titolo: “Sarà corsa a 2 o a 4? Non è facile da dirsi al momento. Sicuramente io e Martin siamo i più costanti ma, come si è visto, abbiamo anche commesso diversi errori. Enea Bastianini, per esempio, se trova la giusta continuità di risultati potrà essere della partita. Stesso discorso per Marc Marquez. La stagione è combattuta, ma io non penso a risparmiarmi per il titolo. Cerco sempre di dare il massimo”.