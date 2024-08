MotoGP, Jorge Martin: “Non ho mai staccato durante le pausa, ho analizzato le mie cadute”

A Silverstone con la voglia di tornare ad incidere. Scalda i motori Jorge Martin, pronto ad affrontare con grandi ambizioni il GP della Gran Bretagna, decimo appuntamento del Motomondiale 2024 di MotoGP che ritorna dopo la lunga pausa estiva.

L’obiettivo per il centauro in forza alla Ducati Pramac sarà scendere in pista con la consapevolezza di avere imparato dai propri errori. Lo spagnolo infatti in occasione dell’ultima gara in Germania si è reso protagonista di una caduta, molto simile per dinamica alle altre due arrivate nel corso della stagione. Nel classico media day del giovedì, il pilota ha affrontato principalmente questo aspetto:

“Per prima cosa voglio congratularmi con Pecco per il matrimonio, l’ho fatto in privato – ha detto Martin – E’ stato un bel momento per lui. Per me è stato buono staccare un po’, anche se non mi sono fermato con gli allenamenti: mi sono allenato anche in spiaggia per non perdere il mio stato di forma. Ho pensato alle mie ultime cadute, sono tutte situazioni simili. Stiamo capendo come evitarle in futuro perché abbiamo perso delle belle opportunità. Vogliamo correre a Silverstone come sappiamo fare”.

Martin ha poi proseguito: “Quando cadi cerchi di capire il motivo per evitare che si ripeta nuovamente la stessa situazione. In Germania ero forte: devo mantenere questo atteggiamento ma bisogna prendere una gara alla volta. Ogni gara è diversa; sta tutto nel capire quali sono le proprie possibilità in ogni pista e da lì cercare di fare bene. Si parla di piccole cose, non voglio entrare nei dettagli. Penso che sia difficile identificare gli errori mentre sto guidando. Ora cercherò di fare delle prove e migliorare, però vediamo. Ci sono anche delle idee, ma non voglio ossessionarmi di questo. E’ il mio modo di guidare e mi ha portato fino a qui”.

In ultimo il madrileno ha parlato del GP di Misano, quest’anno in scena per due volte dopo la cancellazione del GP del Kazakistan: “Avrei preferito correre lì un solo weekend. Ricorda un po’ il periodo del Covid. Ma l’anno scorso ho vinto sprint e gara lunga. Quindi è una pista positiva per me”.