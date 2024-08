MotoGP, Jorge Martin: “Il grip al posteriore è notevole ma non riesco a sfruttarlo”

Jorge Martin si ferma in quarta posizione al termine del venerdì del Gran Premio di Aragon, dodicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul rientrante tracciato denominato MotorLand ad Alcaniz, il portacolori del team Ducati Pramac ha vissuto due sessioni solide, entrando comodamente nella top10, anche se la vetta al momento è ancora lontana.

Il miglior tempo, infatti, è stato fissato da Marc Marquez in 1:45.801 con 272 millesimi di vantaggio su Aleix Espargarò e 316 su Maverick Vinales. Quarta posizione per Jorge Martin a 578 millesimi, quinta per Alex Marquez a 605 e sesta per Francesco Bagnaia a 790. Settimo Franco Morbidelli a 904, ottavo Johann Zarco a 931, quindi nono Raul Fernandez a 1.039 con Miguel Oliveira che chiude la top10 con 1.054 dalla vetta.

Al termine del venerdì di Aragon il pilota nativo di Madrid ha raccontato le sue sensazioni a Marca: “La pista era al limite dal punto di vista del grip, ma sono andato al limite anch’io. La pista è particolare, bisogna adattarsi un po’ a come evolve nel corso dei giri, ma nel tentativo di time attack sono andato a dare il massimo”.

Il pilota del team Pramac prosegue: “Sento ancora che ho troppo grip al posteriore e l’anteriore mi spinge un po’ e al secondo tentativo non riesco a sfruttarlo al meglio, perché sento che lo sterzo si sta avvicinando all’anteriore. Non posso sfruttare quel grip extra al posteriore. Spero di trovare qualcosa da fare domani per spingere meno e riuscire ad andare un po’ più veloce”.