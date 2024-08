MotoGP, il Mondiale riparte dalla Gran Bretagna. Per Martin l’obiettivo è arginare “la fuga per la vittoria” di Bagnaia

Il Motomondiale archivia la pausa estiva e si lancia nella parte più intensa della sua stagione. Dopo aver disputato 9 gare nell’arco di 131 giorni, il campionato iridato si appresta a vivere 11 GP nei prossimi 108. Dunque, la concentrazione di eventi si fa più fitta, come ormai d’abitudine. In verità, il momento più “caldo” andrà dalla metà di settembre all’inizio di novembre, quando non ci sarà alcuna tregua.

La contesa per il titolo è dunque ancora incertissima, nonostante la differenza tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin sia ben maggiore dei 10 punti che attualmente li separano in classifica generale. Tutto pende dalla parte di Pecco, alfiere del Factory Team e legato a Ducati da un contratto anche per il 2025. Viceversa, Martinator è in una posizione molto precaria, essendo promesso sposo Aprilia e correndo per una struttura destinata a diventare satellite Yahama.

Lo spagnolo e Pramac si trovano a gareggiare contro tutto e tutti, pronostico compreso. Cionondimeno, possono ancora dire la propria. Per tenere viva l’ambizione di “far saltare il banco” sarà cruciale arrivare alla suddetta “fase calda” della stagione ancora concretamente in lizza per l?iride. Affinché questo accada, devono graffiare quanto più possibile proprio nei quattro appuntamenti europei che andranno dalla Gran Bretagna a Misano-I.

Silverstone è una pista strana, che concede un’opportunità a chiunque. La dimostrazione è data dal fatto che nessun centauro in attività vi abbia vinto più di 1 volta. Proprio per questo, Martin e Pramac devono “quagliare”, allo scopo di evitare una fuga di Bagnaia e della struttura ufficiale. Occhio, ovviamente, anche ai tanti outsider.

Le Aprilia in passato hanno fatto benissimo da queste parti, senza dimenticare tutti gli altri piloti del branco Ducati, ancora alla ricerca del primo successo stagionale. Marc Marquez ed Enea Bastianini (attualmente in bagarre per il terzo gradino del podio della classifica generale) compresi.