Quando la prossima gara di MotoGP? GP Gran Bretagna 2024: appuntamento a Silverstone tra un mese!

La prossima gara del Motomondiale sarà il Gran Premio di Gran Bretagna, che si disputerà nel weekend del 2-4 agosto. Ci sarà dunque un mese di pausa tra il nono e il decimo appuntamento della stagione. Sostanzialmente quanto appena accaduto tra il Mugello e Assen. Questo, però, è il break estivo pianificato. Viceversa, quello venutosi a creare nelle scorse settimane è stato figlio del rinvio del Gran Premio del Kazakistan.

Bisogna portare pazienza, ma quantomeno si può pianificare con largo anticipo il prossimo weekend di competizioni. Peraltro, attenzione al programma, perché non sarà canonico. A differenza delle abitudini, non ci sarà la progressione di ogni classe, ma la MotoGP sarà incastonata all’interno delle categorie formative.

Inoltre, essendo questa una corsa in Gran Bretagna, ci sono dei fusi orari da tenere a mente. Insomma, guai a distrarsi, perché Silverstone non perdona! Quali sono gli orari previsti dal 2 al 4 di agosto e come seguire la corsa britannica in TV?

MOTOGP – PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA 2024

VENERDÌ 2 AGOSTO (ORARI ITALIANI)

Ore 10.00-10.35, Moto3, Prove libere

Ore 10.50-11.30, Moto2, Prove libere

Ore 11.45-12.30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 14.15-14.50, Moto3, Pre-Qualifiche (I)

Ore 15.05-15.45, Moto2, Pre-Qualifiche (I)

Ore 16.00-17.00, MotoGP, Pre-Qualifiche

SABATO 3 AGOSTO (ORARI ITALIANI)

Ore 9.40-10.10, Moto3, Pre-Qualifiche (II)

Ore 10.25-10.55, Moto2, Pre-Qualifiche (II)

Ore 11.10-11.40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 11.50-12.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 12.15-12.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 13.50-14.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 14.15-14.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 14.45-15.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 15.10-15.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 16.00, MotoGP, SPRINT

DOMENICA 4 AGOSTO (ORARI ITALIANI)

Ore 10.40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 12.15, GRAN PREMIO MOTO3

Ore 14.00, GRAN PREMIO MOTOGP

Ore 15.30, GRAN PREMIO MOTO2

MOTOGP – PALINSESTO GP GRAN BRETAGNA 2024 IN TV

TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint del sabato. Il Gran Premio della domenica sarà invece proposto solo in differita. Non ci sarà modo di seguire prove libere e warm-up.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta ogni turno del Gran Premo di Gran Bretagna. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento britannico potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Gran Bretagna, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.