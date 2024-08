MotoGP, il GP della Thailandia aprirà il calendario delle prossime due stagioni

Sarà il Chang International Circuit di Buriram ad ospitare il round inaugurale del Motomondiale nelle prossime due stagioni. Nel 2025 e 2026 il calendario verrà aperto dunque dal Gran Premio della Thailandia, per un ritorno della prima gara nel sud-est asiatico dopo oltre 25 anni. Recentemente l’opening è quasi sempre andato in scena in Qatar, con l’eccezione di Portimao nel 2023. Le date sono ancora provvisorie, ma l’anno prossimo il weekend di gara thailandese dovrebbe svolgersi dal 28 febbraio al 2 marzo.

Grande soddisfazione per il governatore della Sports Authority della Thailandia: “Essere l’appuntamento inaugurale comporta numerosi vantaggi. Ci permetterà di sfruttare un evento sportivo di livello mondiale per stimolare l’economia e generare entrate sostanziali, in linea con la politica del turismo sportivo. Uno dei fattori che renderanno la stagione 2025 particolarmente eccitante è rappresentato dai significativi cambiamenti di team da parte dei piloti. Ciò renderà per gli amanti della MotoGP di tutto il mondo il nostro appuntamento ancora più interessante“.

“Dopo i quasi quattro mesi della pausa invernale, la prima gara mostrerà i protagonisti con i nuovi colori ed evidenzierà le dinamiche legate a ogni squadra. Come organizzatrice dell’evento, Dorna Sports ha in programma di promuovere l’apertura della stagione con decisione, richiamando l’attenzione degli appassionati di tutto il mondo. La visibilità del round thailandese sarà quindi ancora più alta del solito. Si affermerà come meta imperdibile. A nome della Sports Authority della Thailandia vorrei esprimere la più sincera gratitudine a Dorna Sports. Il Paese è preparato sotto tutti gli aspetti, lo garantisco“, aggiunge Gongsak Yodmani.

Questo invece è il commento di Carmelo Ezpeleta: “Siamo molto entusiasti nell’annunciare che ad aprire le stagioni 2025 e 2026 sarà il Gran Premio della Thailandia, a Buriram. Il sud-est asiatico è uno dei nostri mercati più importanti sia sul fronte sportivo che dei nostri costruttori e partner. La Thailandia svolge un ruolo di primo piano in questo contesto. Si tratta di un Paese che esprime grande passione, come evidenzia la grande affluenza di pubblico registrata ogni anno quando si è corso a Buriram. L’atmosfera che sapranno creare per il primo evento della stagione sarà incredibile“.

“Da quando è entrato a far parte del calendario, il circuito di Buriram è diventato subito tra i più apprezzati. Facile capire perché: è un luogo fantastico per la MotoGP, con un tracciato che sembra fatto apposta per stimolare gare combattute e spettacolari come quelle che abbiamo già visto. Quest’anno ci torneremo, e non vediamo l’ora. L’apertura della prossima stagione poi sarà storica“, conclude il CEO di Dorna.

