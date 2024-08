MotoGP, Francesco Bagnaia: “FP1 persa per cause esterne, nel finale abbiamo trovato la strada giusta”

Venerdì in crescendo come di consueto per Francesco Bagnaia, che ha centrato l’obiettivo della qualificazione in Q2 verso le prove ufficiali del Gran Premio d’Aragon 2024, dodicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Pecco è salito di colpi nella fase finale del turno pomeridiano dopo un avvio in sordina, chiudendo in sesta posizione le pre-qualifiche a quasi otto decimi dal miglior tempo di un ispirato Marc Marquez ma a soli due decimi dal suo rivale per il titolo Jorge Martin.

“Purtroppo abbiamo completamente perso il turno della mattina per cause esterne. Non si può ovviamente dire cos’è successo. È stata una sessione buttata e non abbiamo potuto lavorare, quindi non abbiamo capito in che direzione andare. Lo abbiamo dovuto fare oggi pomeriggio. Avevamo intrapreso una strada che non era giusta, poi siamo andati dall’altra parte e alla fine abbiamo migliorato tantissimo togliendo quasi 7 decimi sul best lap nell’ultimo run che ho fatto con la gomma media usata“, ha spiegato il piemontese della Ducati ai microfoni di Sky.

“Da lì in avanti abbiamo fatto un bel lavoro. Quando abbiamo messo la soft il grip era nettamente maggiore e quasi non ero pronto a tutta quell’aderenza. Comunque alla fine 6° e nell’ultimo giro purtroppo c’era una bandiera gialla e ho perso un po’ nel T4, ma tutto sommato considerando la giornata è stato positivo“, prosegue il leader del Mondiale al termine della prima giornata di lavoro al MotorLand.

Sul tema gomme in vista di Sprint e gara: “La soft ha un grip incredibile. Secondo me un vantaggio così, gestito in gara, può sempre fare la differenza. Sarà importante vedere la temperatura della gomma, perché oggi non era troppo caldo ma se dovesse aumentare la temperatura potrebbe diventare un problema. Sicuramente la Sprint Race la faremo con la morbida. Il problema è più davanti perché spinge tanto e l’anteriore non è a posto, si chiude parecchio. Con la modifica che abbiamo fatto oggi pomeriggio però siamo riusciti a migliorare molto questo aspetto, quindi vedremo domani se fare un altro step potrà aiutarci“.