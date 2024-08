MotoGP, Enea Bastianini: “Non è stato facile oggi, ho commesso un errore in partenza. Adesso dobbiamo continuare così”

Enea Bastianini vince il GP Gran Bretagna 2024, decima tappa del Motomondiale 2024. Il nativo di Rimini festeggia a Silverstone al termine di una prova più che mai spettacolare, meritatamente vinta davanti a Jorge Martin ed a Francesco Bagnaia.

Il n. 23 di Ducati ha ottenuto la prima gioia del campionato dopo la Sprint di ieri, il nostro connazionale non vinceva dal GP di Malesia della scorsa stagione difficile annata caratterizzata da parecchi problemi fisisi.

L’italiano ha rilasciato ai microfoni del Motomondiale prima di salire sul podio: “Ho commesso degli errori in partenza, ma avevo fiducia di poter rimontare. Ho chiuso il divario sui miei rivali e negli ultimi giri è stato un po’ come ieri. Tornare sul gradino più alto del podio in questa corsa è speciale”.

‘Bestia’ non aveva mai primeggiato nella pista britannica, il 26enne ha ottenuto la sesta gioia nella classe regina del Motomondiale. Week-end da incorniciare in ogni caso da parte dell’ex campione del mondo Moto2 che sin dalle qualifiche ha mostrato di poter contendersi il gradino più alto del podio.

Il compagno di box di Francesco Bagnaia ha continuato ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Non è stato facile oggi, negli ultimi giri ho sempre mostrato di potermela cavare ed oggi. Mi aspettavo di faticare di più con il pieno di carburante, fortunatamente non è stato così. Sto lavorando un po’ su di me ed fino ad ora ho sempre mostrato un ritmo incredibile in gara rispetto alle qualifiche. Adesso devo continuare così”.