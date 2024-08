MotoGP, Bagnaia e Martin “ripartono da zero”. Parità assoluta alla vigilia della gara odierna!

Il Mondiale di MotoGP riparte da zero. Tale è il distacco tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin dopo la Sprint disputata ieri a Spielberg. Il successo di Pecco davanti a Martinator ha portato i due principali contendenti per il titolo a quota 250 punti, in una parità assoluta.

Sempre più di due contendenti si deve parlare, perché per quanto “sempre lì”, Enea Bastianini ha palesemente qualcosa in meno del compagno di squadra e dell’iberico. Tuttavia oggi la distanza è piena, dunque per Bestia c’è la possibilità di far valere le proprie qualità nella seconda metà di gara. Le lunghezze di ritardo sono 52, tante, ma non ancora troppe per escluderlo a priori dalla contesa.

Avrà il dente avvelenato Marc Marquez, ieri scivolato nella ghiaia e sprofondato a -71 nel Mondiale. Più incisivo di Bastianini, ma troppo aleatorio per poter tenere il passo di Bagnaia e Martin. Il veterano iberico è destinato a giocarsi il terzo posto nella classifica generale contro colui del quale prenderà il posto nel 2025, oppure ha ancora possibilità di rientrare?

Soprattutto, vedremo se si assisterà all’ennesima tripletta Ducati. Ieri, un agguerrito Aleix Espargarò ha saputo spezzare il filotto di Borgo Panigale (fermo restano che senza la caduta di Marquez, avremmo visto l’ennesimo podio monocolore). Oggi andrà diversamente. O meglio, andrà come in tutte le ultime gare, con le Desmosedici a dominare?