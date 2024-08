MotoGP, Bagnaia vince in solitaria la Sprint del GP d’Austria. Penalizzato Martin, caduto Marquez

Francesco Bagnaia mette in mostra una delle due versioni migliori di questa annata e si aggiudica la Sprint Race del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato del Red Bull Ring (con sole pieno e temperatura di 30° per quanto riguarda l’atmosfera e 38° sull’asfalto) abbiamo assistito ad una gara intensa con duelli roventi, penalizzazioni e cadute.

Da questo scenario è emerso il due volte campione del mondo che ha saputo gestire nel migliore dei modi ogni momento della gara, tagliando il traguardo con un margine di vantaggio di 4.6 secondi su Jorge Martin (Ducati Pramac), mentre completa il podio Aleix Espargarò (Aprilia) a 7.5.

Quarta posizione per Enea Bastianini (Ducati Factory) a 9.6 secondi, quinta per l’australiano Jack Miller (Red Bull KTM) a 10.4, mentre è sesto Franco Morbidelli (Ducati Pramac) a 10.5. Settimo il sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM) a 10.9, ottavo Marco Bezzecchi (Ducati Pertamina VR46) a 11.9, quindi nono lo spagnolo Pol Espargarò (Red Bull KTM) a 15.1 con il suo connazionale Pedro Acosta (Gas Gas Tech3) che completa la top10 a 16.6, subito davanti all’ennesimo iberico, Maverick Vinales (Aprilia) 11° a 16.7.

Si ferma in 17a posizione Luca Marini (Honda Repsol) a 25.8 secondi, subito davanti a Lorenzo Savadori (Aprilia) 18° a 26.6. Non chiudono la gara ben 3 spagnoli Marc Marquez (Ducati Gresini), Augusto Fernandez (Gas Gas Tech3) e Alex Rins (Yamaha).

A questo punto la classifica generale della MotoGP vede al comando Francesco Bagnaia a pari punti con Jorge Martin a quota 250, mentre in terza posizione troviamo Enea Bastianini con 198, quindi è quarto Marc Marquez con 179.

LA GARA

Allo spegnimento dei semafori lo scatto migliore porta la firma di Pecco Bagnaia che prende curva 1 al comando inseguito da Martin e Marc Marquez che rischia di finire larghissimo. “Martinator” risponde subito e passa il campione del mondo in curva 3, ma dopo poche curve è già chiaro come il terzetto di testa fosse pronto per una gara a parte. Aleix Espargarò, quarto, è già a debita distanza.

Martin sbaglia l’ingresso nella chicane 2A-2B nel corso del secondo giro e, uscendo di pista, deve cedere la posizione a Bagnaia. Il portacolori del team Ducati Factory stampa un clamoroso 1:28.782 e prova ad allungare sui due inseguitori spagnoli. Nel corso del giro numero 3 Martin accusa 359 millesimi, mentre il Cabroncito è già a 1.1 secondi, con Aleix Espargarò a 2.0, davanti a Miller quinto a 3.8. Poi Morbidelli e Bastianini.

Nel corso del sesto giro arriva il primo scossone. Martin viene sanzionato con un long lap penalty per non essere rientrato in pista nella giusta maniera dalla chicane 2A-2B (ovvero non ha perso oltre un secondo). Il pilota del team Ducati Pramac effettua il LLP nel corso dell’ottavo giro e torna in pista in terza posizione a 4.2 da Bagnaia, con Marquez che sale in seconda piazza a 1.7 da Bagnaia. Marc Marquez inizia a spingere a tutta e recupera mezzo secondo su Bagnaia ma, proprio nel suo momento migliore, finisce a terra in curva 3 e rovina tutto. Martin ringrazia e torna al secondo posto, con Aleix Espargarò che sale sul podio senza patemi.

La classe regina, a questo punto, si prepara in vista della gara di domani, quella lunga, che vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 14.00.