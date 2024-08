MotoGP. Bagnaia avanti di 43 punti su Martin alla domenica, ma indietro di 38 al sabato!

Francamente, viene da chiedersi come diavolo sia possibile che tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin vi siano solamente 5 punti di distanza in campionato. Sostanzialmente, l’italiano e lo spagnolo sono alla pari, nonostante Pecco abbia vinto la bellezza di 7 Gran Premi su 11!

Sono tantissimi, soprattutto se considera come Martinator si sia imposto “solamente” in 2 occasioni. Dunque, il conteggio dei successi pieni dice 7-2 per il piemontese. Forse il madrileno è più costante? No! Bagnaia ha raccolto più podi (9-8) ed è finito a terra, almeno alla domenica, una volta di meno!

Insomma, dove sta la spiegazione di questo equilibrio che non è corroborato dai fatti? La risposta si chiama Sprint, perché se conteggiamo solamente i punti raccolti nei Gran Premi veri e propri, troveremmo Bagnaia a 218 e Martin a 175. Un vigoroso +43 per l’italiano, il quale però incassa un sonoro -38 nelle gare dimezzate, causato principalmente dai ripetuti passaggi a vuoto primaverili.

La dinamica non è poi così dissimile da quella vissuta nell’arco del 2023, però sinora in questo 2024 si sta facendo viepiù marcata. Il cambiamento dei connotati della stagione sta “salvando” il pathos legato al Mondiale, poiché viceversa staremmo vivendo una stagione con un Cavaliere Solitario in fuga per la vittoria.