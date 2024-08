MotoGP, Aleix Espargarò: “Un terzo posto sorprendente, non pensavo nemmeno di entrare nella top10…”

Aleix Espargarò festeggia dopo aver concluso al terzo posto la Sprint Race del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato del Red Bull Ring il pilota del team Aprilia ha vissuto una gara decisamente positiva, andando oltre le sue migliori aspettative.

Il successo è andato a Francesco Bagnaia che ha preceduto per 4.6 secondi Jorge Martin (Ducati Pramac), mentre completa il podio proprio Aleix Espargarò a 7.5. Quarto Enea Bastianini (Ducati Factory) a 9.6 secondi, quinto Jack Miller (Red Bull KTM) a 10.4, mentre è sesto Franco Morbidelli (Ducati Pramac) a 10.5. Settimo Brad Binder (Red Bull KTM) a 10.9, ottavo Marco Bezzecchi (Ducati Pertamina VR46) a 11.9, quindi nono Pol Espargarò (Red Bull KTM) a 15.1 davanti a Pedro Acosta (Gas Gas Tech3) a 16.6

Al termine della Sprint Race, il pilota spagnolo ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito: “Rispetto all’inizio delle prove libere di ieri ho vissuto davvero una svolta! Sono molto contento di questo terzo posto. Penso di avere vissuto uno dei sabati migliori della mia carriera. Non mi aspettavo assolutamente di andare così bene, anzi non sapevo nemmeno di poter arrivare nella top10”.

Il pilota classe 1989 prosegue nel suo racconto: “Questa pista è una delle peggiori per la nostra moto, almeno sulla carta. Sappiamo che le Ducati sono di un altro pianeta ma noi abbiamo fatto passi in avanti importanti anche nelle qualifiche. Sapevo che dovevo partire e dare subito tutto, ma non pensavo che avrei potuto tenere questo ritmo a lungo. Questo podio ha un sapore migliore di alcune vittorie o podi della mia carriera”.