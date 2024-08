Motocross, De Wolf emerge dal fango e vince in volata gara-1 del GP di Svizzera in MX2

Kay De Wolf risponde a Lucas Coenen e, in uno dei momenti più delicati della corsa al titolo, batte un colpo aggiudicandosi una vittoria dal peso specifico enorme nella prima manche del Gran Premio di Svizzera 2024, valevole come diciassettesimo appuntamento stagionale del Mondiale Motocross nella classe MX2.

L’olandese dell’Husqvarna si è imposto in gara-1 sul fango di Frauenfeld in condizioni estreme, a causa della forte pioggia caduta sulla pista elvetica nella notte. La tabella rossa, dopo una solida partenza (2° posto), ha fatto la differenza nella seconda parte della run superando il rientrante francese della Yamaha Thibault Benistant (poi 3° al traguardo) e resistendo alla rimonta di uno scatenato Liam Everts.

Il belga della KTM ha raggiunto De Wolf nelle battute conclusive, mettendolo sotto pressione negli ultimi tre giri ma non riuscendo ad affondare l’attacco per la prima posizione. Quarto il tedesco della GasGas Simon Laengenfelder, precedendo al traguardo il danese Mikkel Haarup (Triumph) e l’Husqvarna di Lucas Coenen, declassato poi dal 6° all’8° posto per aver tratto vantaggio da un’escursione fuori pista. Bella prova nonostante una caduta per Ferruccio Zanchi, il migliore degli azzurri in sesta posizione, mentre Andrea Adamo non è andato oltre un 11° posto dopo una partenza difficile. A punti anche Federico Tuani, 18°.

Grazie a questo successo, De Wolf consolida la sua leadership nella generale e riallunga a +55 su Lucas Coenen, +109 su Laengenfelder e +146 su Everts quando mancano una manche e tre round completi alla fine della stagione.

ORDINE D’ARRIVO GARA-1 GP SVIZZERA 2024 MX2

1 74 DE WOLF, Kay NED KNMV Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 35:29.269 0.000 45.649 25

2 72 EVERTS, Liam BEL FMB Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:30.582 1.313 45.621 22

3 198 BENISTANT, Thibault FRA FFM Monster Energy Yamaha Factory Yamaha 35:43.018 13.749 45.357 20

4 516 LAENGENFELDER, Simon GER DMSB Red Bull GASGAS Factory Racing GASGAS 35:45.775 16.506 45.298 18

5 11 HAARUP, Mikkel DEN DMU MONSTER ENERGY TRIUMPH RACING Triumph 36:05.971 36.702 44.876 16

6 73 ZANCHI, Ferruccio ITA FMI Team HRC Honda 36:25.299 56.030 44.479 15

7 47 REISULIS, Karlis Alberts LAT LAMSF Monster Energy Yamaha Factory Yamaha 36:32.819 1:03.550 44.327 14

8 96 COENEN, Lucas BEL FMB Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 36:19.667 50.398 44.594 13

9 319 PRUGNIERES, Quentin Marc FRA FFM F&H Racing Team Kawasaki 36:59.388 1:30.119 43.796 12

10 8 MC LELLAN, Camden RSA KNMV MONSTER ENERGY TRIUMPH RACING Triumph 37:10.968 1:41.699 43.569 11

11 80 ADAMO, Andrea ITA FMI Red Bull KTM Factory RacingKTM 37:24.734 1:55.465 43.301 10

12 51 OLIVER, Oriol ESP RFME WZ RACING TEAM KTM 37:26.907 1:57.638 43.259 9

13 67 MARTINEZ, Yago ESP RFME TM 35:41.366 -1 Lap 42.870 8

14 33 KARSSEMAKERS, Kay NED KNMV Fantic Factory Racing MX2 Fantic 35:52.932 11.566 42.640 7

15 19 COENEN, Sacha BEL FMB Red Bull KTM Factory RacingKTM 36:12.909 31.543 42.248 6

16 12 CHAMBERS, Jack USA AMA Bike It Kawasaki MX2 Racing Team Kawsaki 36:36.587 55.221 41.792 5

17 489 WALVOORT, Jens NED KNMV KTM SB Racing KTM 36:42.594 1:01.228 41.678 4

18 123 TUANI, Federico ITA FMI AIT Racing Team KTM 36:52.251 1:10.885 41.496 3

19 125 WECKMAN, Emil FIN FMM Schmicker Racing KTM 35:34.080 -2 Laps 40.486 2

20 180 AMBJÖRNSON, Leopold SWE SVEMO Team Leoparden Racing Husqvarna 35:54.660 20.580 40.099 1

21 505 LÜNING, Arvid SWE SVEMO Young Motion powered by Resa GASGAS 35:55.403 21.323 40.085 0

22 114 VENNEKENS, Nicolas BEL FMB GASGAS 36:09.043 34.963 39.833 0

23 177 WANNALAK, Jiraj THA FMSCT KTM 36:04.492 -3 Laps 37.422 0

24 44 ELZINGA, Rick NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory Yamaha 27:47.717 -4 Laps 45.331 0

25 414 BRIX, Oscar DEN DMU KL Racing Team KTM 35:52.691 8:04.974 35.119 0

26 106 VINOGRADOV, Juri EST EMF Triumph 37:31.634 -5 Laps 31.177 0

27 338 OLSSON, Filip SWE SVEMO Young Motion powered by Resa KTM 20:09.333 -9 Laps 40.187 0

28 22 BRACERAS, David ESP RFME Fantic Factory Racing MX2 Fantic 8:46.483 -14 Laps 41.027 0

29 18 VOXEN KLEEMANN, William DEN DMU AIT Racing Team KTM 7:08.360 -15 Laps 37.819 0