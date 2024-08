Moto3, Ivan Ortolà beffa Kelso e conquista la pole a Spielberg. Bene Bertelle

Si chiudono nel segno di Ivan Ortolà le qualifiche valide per il GP d’Austria, undicesimo appuntamento del Motomondiale 2024 di Moto3 in scena questo fine settimana al red Bull Ring di Spielberg. Il pilota in sella alla MT Helmets – MSI ha centrato la pole position nell’ultimo giro a disposizione, sfruttando nel migliore dei modi la scia e beffando un incolpevole Joel Kelso. Il centauro iberico ha fermato il cronometro a 1:40.057, precedendo così il rivale australiano in forza alla Boe Motorsport, secondo con un gap di +0.1.343. Partirà dalla prima fila anche Collin Veijer (Husqvarna Intact GP), terzo con +0.159.

Gli altri protagonisti della classe sono vicinissimi. Daniel Holgado (Red Bull KTM Tech3) si è posizionato nella quarta piazzola raccogliendo un ritardo di +0.202 e regolando Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Aho), quinto con +0.230, oltre che il leader del Mondiale David Alonso (GasGas Aspar Team), sesto a +0.281. Prestazione importante poi per Matteo Bertelle (Snipers Team), che sarà al via dalla terza fila come certifica la settima piazza con +0.325 conquistata ai danni di Angel Piqueras (Leopard Racing), ottavo a +0.477, e David Munoz (Boe Motorsports), nono a +0.567.

Più indietro gli altri italiani: Stefano Nepa (MTA Team) si è infatti accontentato della quattordicesima posizione con +0.888, mentre Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse) della sedicesima con +0.913. Il resto dei piloti tricolore non ha invece passato il taglio per la Q2. La gara si svolgerà domani alle 11:00.