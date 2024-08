Moto2, Sergio Garcia il più veloce nelle P2 in Austria, Vietti e Arbolino in top 14, Aldeguer fuori dal Q2!

Intensissima seconda sessione di prove libere per la Moto2 nel Gran Premio d’Austria 2024 a Spielberg. Sergio Garcia fa segnare il miglior tempo in 1:33.461 in un turno interrotto nel finale per una bandiera rossa legata a una caduta di Ai Ogura. Garcia è davanti a tutti con la Boscoscuro facendo il record della pista di tutti i tempi per la categoria.

Molto bene anche le Kalex, che arrivano vicine a Garcia: Filip Salac chiude in seconda posizione a un ritardo di 0″163 da Garcia, poi c’è Tony Arbolino che ha disputato un’ottima sessione, facendo inizialmente un buon tempo e rifinendolo sulla bandiera a scacchi. All’ultimo si è buttato dentro anche Aron Canet in quarta posiione.

La grande sorpresa è però rappresentata dall’estromissione dal Q2 per Fermin Aldeguer: lo spagnolo, promesso sposo di Ducati dal prossimo anno, ha avuto estreme difficoltà nel guidare la moto durante tutta la sessione, aveva fatto registrare il settimo tempo, ma questo è stato cancellato per aver superato i limiti della pista. Conclude quindi in 24esima posizione e dovrà scattare dal Q1.

Tra gli altri italiani riesce ad entrare in top 14 anche Celestino Vietti, che grazie a un ultimo tentativo efficace giunge in ottava posizione. Nulla da fare invece per Dennis Foggia, sempre lontano dai migliori, e per Mattia Pasini, che aveva la chance seguendo il treno di Ogura, ma il giapponese si è steso in curva 2.