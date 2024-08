Moto2, Alonso Lopez svetta anche nelle pre-qualifiche 1 di Aragon, tutti fuori dalla top10 gli italiani

Dopo aver dominato la scena anche nel turno mattutino, Alonso Lopez ha completato l’opera. Lo spagnolo, infatti, ha chiuso al comando anche le pre-qualifiche 1 del Gran Premio di Aragon, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Moto2 2024. Sul rientrante tracciato di Alcaniz, denominato MotorLand Alonso Lopez (Boscoscuro Speed Up) ha chiuso la sessione con il nuovo record della pista in 1:50.989 con un margine di vantaggio di 223 millesimi sul brasiliano Diogo Moreira (Kalex Italtrans) mentre è terzo il britannico Jake Dixon (CF Moto Aspar) a 303.

Quarta posizione per lo spagnolo Fermin Aldeguer (Boscoscuro Speed Up) a 310 millesimi, quinta per il suo connazionale Aron Canet (Kalex Fantic) a 362, mentre è sesto l’ennesimo padrone di casa, Albert Arenas (Kalex Gresini), a 418. Settimo ancora uno spagnolo, Marcos Ramirez (Kalex American), a 525 millesimi, ottavo il turco Deniz Oncu (Red Bull KTM Ajo) a 585, quindi nono lo spagnolo Manuel Gonzalez (Kalex Gresini) a 644.

Decimo il thailandese Somkiat Chantra (Kalex IDEMITSU) a 657 millesimi, 11° lo statunitense Joe Roberts (Kalex American) a 691, davanti al primo degli italiani, Celestino Vietti (Red Bull KTM Ajo), a 738. 13° l’olandese Bo Bendsneyder (Kalex) a 915 millesimi, mentre completa la top14 lo spagnolo Izan Guevara (CF Moto Aspar) a 986.

Subito fuori dalla top14, per appena 26 millesimi, il nostro Tony Arbolino (Kalex Elf Marc VDS) 15° a 1.012, quindi 17° il giapponese Ai Ogura (Boscoscuro MT) a 1.119, mentre è 20° Dennis Foggia (Kalex Italtrans) a 1.282. Solamente 26°, infine, il leader della classifica generala, lo spagnolo Sergio Garcia (Boscoscuro MT) a 1.734.