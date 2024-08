Moto2, al Red Bull Ring riparte la caccia a Sergio Garcia, in una categoria nella quale possono vincere tutti

7 vincitori nelle prime 10 uscite. Questo è l’incredibile record del Mondiale di Moto2 2024. La classe mediana, fino a questo momento, sta vivendo all’insegna dell’equilibrio con diversi piloti che vogliono ancora lottare per il titolo. Sarà così anche in occasione del fine settimana del Gran Premio d’Austria in arrivo?

Nel corso di questo fine settimana, infatti, si gareggerà sul tracciato del Red Bull Ring e ci attende una gara ricca di colpi di scena ed emozioni, con tanti protagonisti pronti a vincere la corsa tra i monti della Stiria. Dopo la pausa estiva abbiamo assistito al weekend di Silverstone, con la vittoria del padrone di casa Jake Dixon, per l’appunto settimo vincitore differente nelle prime 10 tappe della stagione.

Tra chi, invece, ha centrato 2 successi in questa prima parte di annata, c’è Sergio Garcia. Lo spagnolo, che non vince dal GP di Francia, ovvero sei tappe or sono, comanda la classifica generale con 160 punti e un confortante +18 punti su Ai Ogura (un altro a quota 2 vittorie in stagione). Terza posizione per Joe Roberts con 123 punti, quarta per Fermin Aldeguer con 112, mentre a quota 100 troviamo Alonso Lopez.

…e gli italiani? Dopo tante settimane vissute letteralmente da spettatori, i piloti di casa nostra hanno battuto il primo colpo con Celestivo Vietti a Silverstone. Un terzo posto che potrebbe rimettere in carreggiata il pilota classe 2001. Tony Arbolino, invece, è chiamato alla gara della riscossa, dopo appena 50 punti conquistati nelle prime 10 uscite stagionali.