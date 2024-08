Moto2, ad Aragon un nuovo capitolo di una corsa al titolo con tanti pretendenti

Dopo un fine settimana di riposo, torna alla ribalta il Mondiale di Moto2 2024. Probabilmente il campionato più imprevedibile di questa stagione del Motomondiale. In MotoGP i pretendenti al titolo sono rimasti sostanzialmente due, in Moto3 tutto sembra puntare verso David Alonso, mentre nella classe mediana siamo davvero in alto mare da quel punto di vista.

Siamo giunti a 9 appuntamenti dal termine della stagione e la classifica generale è quanto mai aperta. Dopo il Red Bull Ring, infatti, Sergio Garcia si mangia le mani conquistando appena 2 punti e salendo a quota 162 con 20 lunghezze di vantaggio su Ai Ogura che ha saltato la gara austriaca per infortunio. Terza posizione per Joe Roberts con 130 punti, quarta per Alonso Lopez con 120, mentre è quinto Fermin Aldeguer con 112.

Cinque piloti, 50 punti di distacco, un solo obiettivo: il titolo della Moto2. Il nuovo capitolo di questa stagione sarà scritto in occasione del Gran Premio di Aragon, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2024. Si torna a gareggiare sulla pista denominata MotorLand di Alcaniz (dopo un anno di stop) con 25 punti pesantissimi in palio.

E gli italiani…? Dopo mesi di anonimato quasi assoluto, i nostri portacolori iniziano a farsi largo in questa categoria. Su tutti, ovviamente, Celestino Vietti, splendido vincitore della gara del Red Bull Ring. La svolta è arrivata? Lo vedremo protagonista anche ad Aragon? La speranza è quella, magari trascinando anche un Tony Arbolino che, invece, è ancora alla ricerca della sua migliore versione in questa annata.