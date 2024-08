Arriva la prima medaglia per l’Italia ai Mondiali Under 20 di atletica leggera, in corso di svolgimento a Lima (capitale del Perù). Giuseppe Disabato ha infatti conquistato il bronzo sui 10.000 metri di marcia, migliorando il record italiano di categoria dopo ben 37 anni: il pugliese ha siglato un brillante 39:31.25, ben tredici secondi meglio rispetto a quanto Giovanni De Benedictis fece nel 1987.

La gara si è risolta nell’ultimo giro, dove il tunisino Rayen Cherni si è reso protagonista di una bella progressione (39:24.85) per regolare il messicano Emiliano Barba (39:27.10) e il nostro portacolori. Il non ancora 18enne, già argento agli Europei Under 18 nel 2022 e bronzo agli Europei Under 20 nel 2023, ha ritoccato di oltre due minuti il personale siglato un mese fa ai campionati italiani di categoria disputati a Rieti. Alessio Coppoli, fresco trionfatore agli Europei U18, ha concluso al quindicesimo posto in 41:36.11).

L’Italia si è qualificata alla finale della 4×400 femminile vincendo la prima batteria: Margherita Castellani, Giulia Macchi, Laura Frattaroli, Elisa Valensin sono state capaci di imporsi in 3:34.14 e hanno staccato il pass con il secondo crono del turno alle spalle dell’Australia (3:33.55). Squalificata invece la 4×400 maschile di Simone Giliberto, Luca Marsicovetere, Riccardo Fumagalli, Francesco De Santis, mentre gli USA hanno firmato il miglior tempo (3:05.16).

Eliminata la 4×100 femminile di Elisa Marcello, Agnese Musica, Melissa Turchi, Rachele Torchio: terzo posto nella terza batteria con il crono di 45.55 alle spalle di Giamaica (43.81, miglior crono della sessione) e Porto Rico (45.28), insufficiente per passare il turno. Eliminata anche la 4×100 maschile di Fabrizio Caporusso, Mattia Silvestrelli, Eduardo Longobardi, Daniele Inzoli: sesta nella quarta batteria in 40.44, sarebbe servito un 39.80 per accedere alla finale.

Giada Cabai è stata eliminata nel getto del peso non andando oltre 13.71: serviva il 14.45 della cinese Xinyi Tian per superare il turno, la migliore è stata la statunitense Akaoma Odeluga (16.55). Michelle Cantò settima (45:38.85) e Giulia Gabriele nona (45:54.71) nella 10.000 metri di marcia femminile, dove la Cina ha firmato una bella doppietta per mano di Zhuoma Baima (43:26.60) e Meiling Chen (44:30.67) davanti all’indiana Aarti (44:39.39). Leonardo Selmani eliminato nel lancio del disco con 50.32.