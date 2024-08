Mondiali atletica U20 oggi in tv: orari 30 agosto, programma, streaming, italiani in gara

Quest’oggi, venerdì 30 agosto, si disputerà la quarta e penultima giornata dei Campionati Mondiali Under 20 di atletica leggera 2024, in corso di svolgimento a Lima (Perù). Day-4 particolarmente intenso della ventesima edizione della rassegna iridata riservata agli juniores, in cui verranno assegnati addirittura quindici titoli complessivi.

L’Italia può sperare di giocarsi un piazzamento di prestigio in tre di questi eventi, ma andare a medaglia non sarà assolutamente semplice. Obiettivo top5 potenzialmente alla portata nelle 10 km di marcia per i plurimedagliati giovanili Giulia Gabriele e Giuseppe Disabato, mentre Matteo Sioli deve mettere nel mirino il suo primato (2.21 metri) per salire sul podio nel salto in alto. Da seguire anche le finali di Andrea Demontis nell’asta e di Lorenza De Noni negli 800, oltre alle batterie delle staffette 4×100 e 4×400 (di entrambi i sessi).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming della quarta giornata dei Mondiali U20 di atletica 2024. Non prevista la copertura televisiva dell’evento in Italia, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Eurovision Sport. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale delle competizioni con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO MONDIALI U20 ATLETICA OGGI

Venerdì 30 agosto

16.00 Decathlon, 110 ostacoli

16.20 Getto del peso (femminile), qualificazioni

16.25 10 km marcia (maschile)

16.45 Decathlon, lancio del disco

17.25 10 km marcia (femminile)

18.25 Decathlon, salto con l’asta

18.30 Staffetta 4×400 metri (femminile), batterie

18.55 Lancio del disco (maschile), qualificazioni

19.00 Staffetta 4×400 metri (maschile), batterie

19.35 Staffetta 4×100 metri (femminile), batterie

20.05 Staffetta 4×100 metri (maschile), batterie

22.30 Decathlon, tiro del giavellotto

22.35 400 ostacoli (femminile), semifinali

23.00 Salto con l’asta (maschile), finale

23.05 400 ostacoli (maschile), semifinali

23.20 Getto del peso (femminile), finale

23.35 800 metri (maschile), finale

23.50 800 metri (femminile), finale

23.58 Salto in alto (maschile), finale

Sabato 31 agosto

00.05 100 ostacoli (femminile), finale

00.20 Salto in lungo (maschile), finale

00.25 110 ostacoli (maschile), finale

00.45 3000 metri (femminile), finale

00.49 Tiro del giavellotto (femminile), finale

01.15 Decathlon, 1500 metri

01.35 200 metri (femminile), finale

01.47 200 metri (maschile), finale

PROGRAMMA MONDIALI U20 ATLETICA OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurovision Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI MONDIALI U20 ATLETICA

Decathlon: Tommaso Franzè.

Getto del peso (femminile): Giada Cabai.

10 km marcia (maschile): Alessio Coppola, Giuseppe Disabato.

10 km marcia (femminile): Michelle Cantò, Giulia Gabriele.

Staffetta 4×400 metri (femminile): formazione da definire.

Lancio del disco (maschile): Leonardo Selmani.

Staffetta 4×400 metri (maschile): formazione da definire.

Staffetta 4×100 metri (femminile): formazione da definire.

Staffetta 4×100 metri (maschile): formazione da definire.

Salto con l’asta (maschile): Andrea Demontis.

400 ostacoli (maschile): Paolo Bolognesi.

800 metri (femminile): Lorenza De Noni.

Salto in alto (maschile): Matteo Sioli.