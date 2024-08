Matteo Berrettini si racconta: “Un nuovo capitolo della mia vita agonistica, voglio riassaporare certe sensazioni”

“Quando sono tornato a New York mi è venuto in mente il 2019, non ho pensato all’infortunio dell’anno scorso“. Avere sempre un approccio positivo, è questo di cui ha parlato Matteo Berrettini in conferenza stampa dopo la vittoria nel primo turno degli US Open 2024. Il tennista romano si è imposto contro lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas con il punteggio di 7-6 (2) 6-2 6-3 e si è qualificato al secondo round dove affronterà l’americano Taylor Fritz.

“Sarà una sfida molto complicata. Contro di lui sono sempre state partite difficili. L’ultima volta ci siamo incontrati nella United Cup del 2023 e vinse lui in due tie-break. Cercherò di esprimere il mio miglior tennis, nella consapevolezza che sarà un match tosto“, ha raccontato Matteo ai colleghi in inglese.

Analizzando la partita, il nostro portacolori ha dichiarato: “Ramos non è un giocatore che esprime il suo meglio sul cemento, ma è un avversario di grande esperienza e io mi sono presentato a questo turno non al meglio delle mie possibilità. Non mi sono allenato così tanto a New York e il fatto di aver vinto la prima partita in questo modo è stato molto importante“. Berrettini, infatti, ha giocato con una vistosa fasciatura al polpaccio della gamba destra, anche se nel corso della conferenza ha rassicurato circa le sue condizioni nel caso specifico.

Azzurro che ha negli US Open un torneo speciale, ricordando il penultimo atto di cinque anni fa giocato contro Rafa Nadal. Un capitolo del passato e ora? “Sicuramente sono in un capitolo diverso della mia vita agonistica, molto più consapevole di quello che mi accade intorno. Il ragazzo di cinque anni fa pensava solo ad andare avanti, ora la situazione è diversa. Nel 2023 ho vissuto uno dei momenti più difficili della mia carriera perché ho pensato seriamente di non avere la forza per rialzarmi. Successivamente ho compreso di avere ancora voglia di riassaporare certe sensazioni ed è con questa motivazione che ho dato il via a quest’annata di ricostruzione“.

Dichiarazioni da Vanni Gibertini