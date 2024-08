Massimo Spinella: “Ho lavorato per essere in finale. Domani voglio dire la mia”

Massimo Spinella si gode un meritato traguardo. Il tiratore calabrese ha raggiunto il primo obiettivo del suo viaggio alle Olimpiadi di Parigi 2024: centrare la finale della pistola automatica 25m, che si terrà domani nel poligono di Châteauroux, lunedì 5 agosto, dalle ore 09.30.

Intervistato dal sito dell’Unione Italiana Tiro a Segno, l’azzurro ha detto: “Devo ancora realizzare quello che ho fatto, ma so che è solo un primo passo: ho fatto qualcosa di buono, frutto dell’allenamento, non frutto di qualcosa di casuale”.

Entrando nel dettaglio della sua performance: “A un certo punto c’è stato un momento di tensione – in corrispondenza della seconda serie di tiro da 6 secondi -, per certi versi un crocevia. Sono riuscito a isolarmi, a pensare alla tecnica e a ritrovare la strada giusta”, la prima reazione di Spinella.

Sulla finale di domani poi, Massimo Spinella ha chiuso la sua analisi dicendo: “L’attesa non mi spaventa, perché normalmente nella nostra specialità questo avveniva già in passato. Ho visto i miei avversari: so che sono forti, ma io mi sento assolutamente al loro livello. Entrerò in finale per dire la mia”.